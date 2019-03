Piden hispanos cese de cónsul en Idaho

Ciudad de México— La comunidad hispana en Idaho pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el cese del cónsul adscrito del Consulado en Boise, Idaho, René Mejía Quintana.

En dos cartas enviadas a la dependencia, una el 12 de noviembre de 2018 al ex titular del Órgano Interno de Control, Mauricio García, y otra el 12 de febrero de 2019 al nuevo titular, Octavio Díaz, la comunidad hispana residente en Idaho aseveró que Mejía Quintana está ausente de las actividades de promoción cultural y económica del País en la entidad.

En las misivas, firmadas por 93 personas y con testimonios de siete líderes de la comunidad, los inconformes aseguraron que el diplomático no está desempeñando sus labores y que es necesario, además, nombrar a un cónsul titular pues la representación está acéfala desde el 1 de diciembre pasado.

"Cómo es posible que en el actual momento político que estamos viviendo en este país nos represente una persona ignorante que no sabe ni hablar", expuso Rosalía Richardson, doctora reconocida en Boise, y quien envió las cartas.

En entrevista con REFORMA, los líderes de la comunidad hispana detallaron que con el cónsul titular anterior, Celso Delgado, se impulsaron los esfuerzos para promover a México en Idaho.

"Vivimos en un estado muy blanco, muy republicano, por primera vez la comunidad se sintió un poco respetada y valorada y vamos a volver a lo mismo sino viene una persona preparada capaz de dar una proyección sobre todo ahorita que estamos viviendo está ola de odio contra los migrantes", dijo Richardson.

Ernesto Pinal, consejero del Consejo Nacional de Exportadores en Washington D.C., afirmó que Mejía Quintana no tiene conocimientos para la promoción económica.

"Hay muchos eventos en la Cámara de Comercio de Boise, sobre el Tratado de Libre Comercio, sobre México, sobre exportaciones e importaciones y en dos años, al señor solamente lo he visto una vez en uno de sus eventos cuando supuestamente una de sus responsabilidades son los asuntos económicos de México aquí en Idaho", relató.

Señalaron que la planeación de diversos eventos de la comunidad que se realizan año con año se ha visto suspendida.

Entre ellos destacaron el Latino Fest, el cual aseguraron, se ha convertido en el festival latino más importante de Idaho, integrando a mexicanos, mexicoamericanos y a personas de otros países de América Latina.

La nueva Administración de la Cancillería respondió el pasado 13 de febrero a los quejosos.

"La respuesta que nos envió la titular del Área de Quejas dos tercios es una bola de artículos y términos legales que no dicen nada, señala que hay una investigación en curso pero no se ha contactado a los quejosos", expuso Norma Pintar, promotora de cultura en Idaho.

"Para nosotros es básico trabajar junto con el consulado. Estamos truncados ahorita, no podemos hacer ningún evento porque siempre hemos trabajado en colaboración con el consulado", añadió.