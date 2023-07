Piden evitar mano negra en Frente Amplio

Ciudad de México.- El exsenador panista Jorge Luis Preciado acusó compra de encuestas y de bots entre quienes aspiran a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, por lo que pidió que no haya mano negra.

"Estamos exigiendo que no haya cargadas, que haya equidad en el proceso, y decirles que no nos vamos a quedar quietos, si yo veo que hay mano negra en el proceso, voy a ser el primero en denunciarlo, no somos dejados y no somos rajados", afirmó desde Mexicali, Baja California, donde inició una gira como parte de su búsqueda por la candidatura.

"Ya hay compra de bots, hay compra de seguidores en algunas redes sociales, hay pautado donde se ve la cargada de dinerito, veo campañas que parece o dicen que son austeras; pero se ve la mano que mece la cuna tratando de influir en los supuestos followers. Estoy viendo que ya hay encuestas compradas, encuestas que de un día para otro dicen que crecieron 30 o 40 puntos lo cual es absolutamente ridículo".

Preciado, de 50 años y senador del PAN de 2015 a 2018, dijo que es una mala señal el abandono de aspirantes en el Frente Amplio, ya que esto genera desconfianza en los electores.

"El mensaje que estamos dando, es un mensaje de que no es equitativo el proceso, y si los mexicanos piensan que el proceso no es equitativo lo que va a suceder es que van a pensar que somos exactamente lo mismo que representa el partido en el gobierno", expuso.

Preciado pidió un proceso equitativo y confiable, sin dedazo ni unos de recursos de procedencia ilícita y donde los dirigentes partidistas y empresariales se mangan al margen.

"Yo quiero pedir, desde aquí, desde Mexicali, que saquen las manos, no podemos permitir que haya mano negra en este proceso, no podemos permitir que los mexicanos crean que somos iguales", insistió.

El colimense aseguró que le será fácil conseguir las 150 mil firmas de apoyo que se han establecido a quienes busquen la candidatura, ya que se dijo un político de calle y mitin y no como otros, sin precisar quiénes.

"Sin denostar a nadie hay compañeros que no han pisado la calle, que solo hacen campaña desde el Facebook o desde la comodidad de sus oficinas, y aquí hay que salir a la calle, que haya suelo, sudor y saliva, hay que recorrer el país, justo yo empecé en Tijuana y voy a llegar hasta Quintana Roo", afirmó.

El ex legislador dio su confianza al Comité Organizador de la elección interna, conformado por personas apartidistas y la mayoría de ellas, ex consejeros electorales, pero pidió que la ciudadanía esté vigilante del proceso.