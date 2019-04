Piden en Senado no debilitar a PJF

Ciudad de México— La Oposición en el Senado de la República exigió al Gobierno federal y al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) abstenerse de debilitar la autonomía del Poder Judicial o satanizarle.

Luego que Reforma publicara hoy que la bancada de Morena envió al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, un escrito para plantearle reformas para combatir la corrupción, erradicar el nepotismo y eliminar los privilegios en el Poder Judicial de la Federación, los grupos del PAN, PRI y PRD advirtieron que el Gobierno no debe sobrepasarse y vulnerar la autonomía de ese órgano.

"Tenemos que cuidar al Poder Judicial en el respeto que merece como uno de los tres Poderes del federalismo. Si hay privilegios es un asunto que se debe ver con una política muy cuidadosa, porque no podemos generalizar que el Poder Judicial, todo, sea un sistema de privilegios", advirtió el vicecoordinador del PRI, Manuel Añorve.

"Y tampoco podemos satanizar al Poder Judicial. Hay que señalar dónde están los privilegios, pero generalizar contra el Poder Judicial, tampoco creo que sea lo conveniente porque en el Poder Judicial hay gente prestigiada que viene desde abajo, con una carrera judicial".

El legislador guerrerense afirmó que la carta que el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, envió a la Corte no debía ser tomada como un embate al Poder Judicial.

"Pero si existen pruebas y señalamientos de privilegios que sean mencionados no debemos generalizar", dijo.

Por el Partido Acción Nacional (PAN), el senador Damián Zepeda consideró que cualquier modificación orientada a fortalecer la capacidad constitucional del Poder Judicial debe ser bienvenida, aunque el tema es cómo procesarla.

"El tema es cómo hacerlo, que no implique una invasión a la propia autodeterminación que tiene el Poder Judicial y que no implique el querer controlar desde fuera o incidir en los nombramientos de los jueces, ese sería el riesgo", previno.

Para el legislador sonorense, ha habido una fuerte disputa y ofensiva hacia el Poder Judicial, con ataques verbales desde el Poder Ejecutivo.

"Yo sí estaré muy atento porque me parece que sí hay una estrategia de debilitamiento", consideró.

"Lo que veo es que este Gobierno de Andrés Manuel busca controlar al resto de los Poderes y eso me hace estar muy atento a cualquier cambio que se quiera hacer en otros Poderes, ver que sea positivo y no para debilitarlos".

El senador Miguel Ángel Mancera, coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), advirtió que sería muy riesgoso afectar la autonomía del Poder Judicial.

"Si nosotros afectamos la autonomía en las determinaciones, con incursiones de otros Poderes, eso estaríamos haciendo: una invasión que no le correspondería al Ejecutivo.

Pero sí creemos que dentro del propio marco normativo del Poder Judicial se pueden hacer reformas. Es más, el propio Poder podría enviar una iniciativa en ese sentido", explicó.

En opinión del ex Jefe de Gobierno capitalino, todo se puede hacer siempre y cuando no se debilite y/o se le reste autonomía al Poder Judicial.

"Esa es la clave: la clave es no restarle autonomía y no debilitarlo, porque se vulneraría el equilibrio de Poderes. Nosotros estaremos muy pendientes de fortalecer al Poder Judicial", aseveró.