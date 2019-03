Piden empresarios ley laboral flexible

El sector privado pidió que la reforma a la Ley Federal de Trabajo sea flexible y cuide la inversión.

Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló que si bien se requiere una modernización de la Ley, se deben mantener los estímulos necesarios para las empresas.

Por ello, recalcó que el sector empresarial debe estar representado en el Centro de Conciliación y Registro Laboral, en el cual recaerán todos los contratos colectivos.

"Lo que queremos es que se logre la seguridad jurídica de los trabajadores, pero al mismo tiempo que se pueda mantener una ley que sea flexible, que permita que se siga invirtiendo, que se cuiden los factores de la producción y al final tengamos mejor empleo y trabajos mejor remunerados", señaló Salazar al participar en las Audiencias Públicas sobre la reforma a la Ley Federal del Trabajo.

Durante su exposición ante diputados, el líder empresarial hizo hincapié en que el Centro Federal de Conciliación debe tener representación tripartita, es decir, con presencia del Gobierno, de los empresarios y de los trabajadores.

Salazar Lomelín afirmó que independientemente de lo que se apruebe en el Congreso, el sector empresarial obedecerá la Ley.

"Las leyes deben de obedecerse y si se obedecen y todo mundo cumple con ellas, no tenemos porque estar pensando que (la libertad sindical) va a traducirse siempre en huelgas y en problemas. Si la mayoría de los trabajadores están dispuestos a hacer una huelga, aún afectando al centro de trabajo, vamos a tener situaciones donde en vez de crecer al 2 por ciento, ahí no vamos a crecer", subrayó Salazar.

Durante su participación, José Manuel Lopez Campos, presidente de Concanaco, sugirió que la junta de gobierno de este organismo autónomo se conforme de manera tripartita para que se escuchen las opiniones de trabajadores y empresarios.

"Así se evitaría que el Gobierno sea juez y parte en los asuntos que se queden en este centro", consideró.

Lopez Campos sugirió que la junta de gobierno se conforme por cuatro representantes del sector de los trabajadores y otros cuatro por parte de los empleadores, además del Gobierno.

Por su parte, el abogado Tomas Natividad, presidente de la Comisión Laboral del CCE, propuso la creación de un consejo vigilante que siga de cerca las funciones del Centro de Conciliación, el cual calificó como un super instituto que determinará qué sindicato existe y cuál no.