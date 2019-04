Piden empresarios de EU aprobar el T-MEC

Ciudad de México— Empresarios de Estados Unidos destacaron la importancia de aprobar el Tratado de Libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y reiteraron el compromiso en la relación bilateral, durante una reunión entre CEOs y funcionarios de ambos países.

Thomas J. Donohue, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (U.S. Chamber) destacó durante su discurso en la onceava edición del US México CEO DIalogue, la importancia de aprobar el T-MEC y reiteró el compromiso de la comunidad empresarial de su país en la relación bilateral.

"Una de las prioridades de la U.S. Chamber es consolidar la relación comercial entre Estados Unidos y México, y fortalecerla para seguir generando prosperidad para nuestra gente.

"Debemos finalizar el trabajo en el T-MEC y eliminar la incertidumbre que ha afectado a las empresas estadounidenses y mexicanas durante tanto tiempo. Es momento de aprovechar los beneficios de un fortalecido y modernizado acuerdo comercial", dijo Donohue.

Por su parte, Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló que el eje de todas las conversaciones con los funcionarios que asistieron al US México CEO Dialogue fue la confianza para invertir en México.

"Celebramos el compromiso del Gobierno de brindar certidumbre jurídica y económica para la promoción de inversiones, así como de garantizar el respeto a la legalidad, consolidar un estado de derecho sólido, combatir la corrupción y garantizar la seguridad", enfatizó Salazar Lomelín.

La delegación empresarial de México estuvo encabezada por Carlos Salazar, y Guillermo Vogel, director y vicepresidente del Consejo de Directivo de Tenaris, copresidentes del US-México CEO Dialogue por parte de México.

Los copresidentes de la delegación de los Estados Unidos fueron Thomas J. Donohue, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (U.S. Chamber), y Patrick Ottensmeyer, presidente y director ejecutivo de Kansas City Southern.

"Fue una reunión muy exitosa con la participación del Presidente de la República, de 58 importantes CEOs de ambos países, Secretarios de Estado y funcionarios de primer nivel, donde tuvimos una plática abierta y transparente para definir acciones y mecanismos que estimulen la inversión, el crecimiento del empleo y la competitividad en la región de Norteamérica", subrayó Guillermo Vogel.

Por primera vez en la reunión del US-México CEO Dialogue, los líderes del sector público y privado discutieron estrategias para aumentar la inversión y las oportunidades económicas en el sur de México, con la identificación de prioridades como el fortalecimiento del estado de derecho, la mejora del entorno de seguridad y el desarrollo de la fuerza laboral regional.

Además, la U.S. Chamber el Consejo Coordinador Empresarial de México (CCE) firmaron hoy un convenio que refuerza el compromiso de colaborar con ambos gobiernos para acelerar el crecimiento económico y la competitividad en América del Norte.

Entre los participantes del Gobierno de México se encontraban los Secretarios, Olga Sánchez Cordero por Gobernación; Marcelo Ebrard de Relaciones Exteriores; por Economía, Graciela Márquez; Roció Nahle, de Energía; por la Función Pública, Irma Sandoval; Luisa María Alcalde, de Trabajo y Previsión Social; y el Jefe de Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, entre otros funcionarios.

Por parte del Gobierno estadounidense participaron el Secretario de Comercio Wilbur L. Ross; el Consejero del Departamento de Estado T. Ulrich Brechbuh; el Subsecretario del Departamento de Energía, Daniel Brouillette; y el Director de Operaciones de la Corporación para Inversiones Privadas en el Exterior, Ryan Brennan, entre otros.

El US-México CEO Dialogue fue creado en 2013 por la U.S. Chamber y el CCE para fortalecer los lazos económicos y comerciales entre los dos países; el grupo reúne a empresas mexicanas y estadounidenses que invierten en ambos mercados para impulsar el comercio bilateral.