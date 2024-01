Piden desplazados retorno y dar con desaparecidos en Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, México.- Unas doscientas personas originarias de Santa Martha Chenalhó se manifestaron en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para exigir que las personas desplazadas por la violencia puedan retornar a sus hogares.

Los inconformes dieron a conocer que su manifestación es en favor de pobladores que fueron desplazados desde el pasado 29 de septiembre de 2022 y que desde entonces no han contado con las garantías que les permitan un retorno seguro.

"Hasta la fecha no hay ni avance, ni justicia, y hasta la fecha no se sabe nada al respecto, viven en un campamento de Polhó, municipio de Chenalhó, viven en condiciones de escasos alimentos, falta de atención médica, hay mucha injusticia, no estamos gozando el derecho del buen vivir, y el derecho de estar en paz, ellos han estado inseguros perseguidos y amenazados", reprochó el defensor de derechos humanos Reinaldo Pérez Pérez, en entrevista para medios locales.

"Hay testigos, tenemos evidencia de que a la fecha no han controlado. Como defensores que acompañamos a los desplazados también hemos sido amenazados e intimidados".

Su exigencia, además de poder retornar a sus casas, es la localización con vida de 5 personas que desde noviembre del 2022 desaparecieron debido a estos hechos violentos.

Pérez Pérez detalló que hasta el momento la Comisión de Búsqueda del Estado de Chiapas no ha ingresado a la zona para iniciar las labores de búsqueda con el argumento de que no existen condiciones para incursionar.

Se señaló que tampoco la Fiscalía General del Estado (FGE) ha ingresado para poder realizar búsquedas forenses de Juan Ruiz, Magdalena, Amalia, José Luis y José Miguel, los desaparecidos.

Lo que se necesita, explicó el hombre, es que de momento las autoridades puedan apoyar a los desplazados con comida, cobijas, servicio médico.