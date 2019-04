Piden cumplir con veda electoral en SB

Ciudad de México— A través de una circular, la Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, demandó a sus funcionarios de primer nivel, jefes de sector y delegados de programas sociales no omitir el blindaje electoral al que están obligados en las entidades con elecciones.

"El cargo no debe utilizarse para afectar los procesos electorales a favor o en contra de un candidato o partido político", les recuerda el documento.

Se enlistan las acciones que, por ley, están prohibidas: condicionar, amenazar o suspender la entrega de recursos provenientes de programas sociales.

Así como entregar o prometer recursos públicos en dinero o en especie, servicios, programas sociales, dádivas o cualquier recompensa.

Además de que no pueden recoger, retener o amenazar con hacerlo, la credencial para votar y ordenar, autorizar, entregar, permitir o tolerar la entrega de recursos, bienes o servicios que contengan elementos visuales o auditivos o símbolos que conlleven la promoción personalizada de funcionarios públicos.

"Emplear los medios de comunicación social oficiales, así como los sitios de internet y redes sociales, para promover o influir, de cualquier forma, en el voto a favor o en contra de un partido político.

"Comisionar al personal a su cargo para la realización de actividades político-electorales y asistir en un día hábil a eventos político-electorales", indica la circular.

El domingo iniciaron las campañas en Baja California y Puebla, y en las próximas dos semanas arrancarán en Aguascalientes, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas.

"Desde el inicio de las campañas electorales y hasta el día de la elección deberán suspenderse las reuniones masivas con beneficiarios de los programas sociales, salvo las que impliquen la entrega de apoyos previamente calendarizados y conforme a sus reglas de operación.

"Se determina la suspensión de las visitas al domicilio de los posibles beneficiarios o portadores de derechos de los programas sociales", se instruye.