Piden corregir deficiencias en educación

Ciudad de México— En el segundo día de audiencias públicas que se realizan en la Cámara de Diputados sobre la nueva reforma educativa, especialistas en educación y académicos pidieron enmendar errores del actual modelo educativo, cancelar la evaluación punitiva, pero garantizar la calidad en las aulas.

En el salón de Legisladores de la República, hoy se tiene prevista la participación de 33 especialistas y la mayoría de ellos criticaron los cambios realizados tras la reforma educativa del sexenio anterior, arguyeron que tuvo desaciertos contra docentes y alumnos.

De parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) acudió el subsecretario de Educación Básica, Gilberto Guevara Niebla, quien refirió que la discusión sobre la reforma propuesta por el Ejecutivo federal a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución es compleja, puesto que hay diversos puntos de vista y opiniones encontradas.

"Hay puntos muy críticos en los cuales, con mucha claridad, se han presentado oposiciones definidas, en particular el destino del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, (INEE) y, en segundo lugar, la evaluación para el ingreso en la profesión docente", dijo.

"Yo quiero subrayar, respecto a la iniciativa, que no se trata sólo de una iniciativa que concluye una reforma educativa, o la reforma educativa, sino que también abre la puerta a una nueva transformación en la educación", agregó.

Ángel Díaz Barriga, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. denostó las acciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) al referir que su evaluación fue punitiva.

Sugirió que el Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación propuesto en el nuevo modelo educativo no se centre en la evaluación individual, sino en la institucional.

Se debe enfocar, opinó, en prever una mejora de mecanismos y estrategias didácticas para la mejora en la formación de los alumnos y crear condiciones para consolidar sus procesos de aprendizaje.

Uno de los errores del actual modelo educativo, señaló, es el énfasis de autoridades en la evaluación, sin que sobre estos datos se hayan construido políticas públicas en favor de la educación.

En tanto, Hugo Vicente Aboites Aguilar, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, señaló errores en el presente modelo como que fue consensado sólo entre partidos políticos y no entre actores de la educación como maestros, alumnos y padres de familia, a los que pidió consultar de forma continua.

Exigió invertir más en la educación y menos en la evaluación, pues en la pasada Administración la función del INEE sirvió mayoritariamente como un ente para aplicar sanciones.

Aboites apoyó las críticas de otros expertos y la solicitud de que se elimine la palabra "excelencia" incluida en el proyecto de reforma enviado por el Presidente, pues dijo, el concepto "calidad" causó diversas controversias, manifestaciones y despidos, ya que apuntó, no se abordó el problema desde la raíz con capacitación e inversión.

'El problema fundamental no es la palabra, sino el hecho que es un concepto que no tiene historia en la educación mexicana", dijo

.Propuso que en vez de ello, en la fracción 2 del tercero constitucional se especifiquen características de la educación como que sea científica, nacional y democrática.

Manuel Gil Antón, docente investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México refirió que el docente no debe verse como un agente sometido a examinación y que se elimine la "evaluación con dientes".

Resaltó que debe haber un ordenamiento para regular el ingreso de docentes, pero llamó a que éste sea un sistema claro y pertinente de asignación de puestos de trabajo, y que combata la venta y herencia de plazas o su adquisición por la vía de relaciones o influencias.

Sergio Gómez Navas investigador de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), señaló que hay una contrapropuesta de parte de la Oposición de Morena en la Cámara de Diputados que recoge la propuesta de un grupo de especialistas en educación como Pedro Flores Crespo.

Pero en ambas, tanto la de la Oposición como la de López Obrador, en su redacción no elimina consideró, de forma definitiva el riesgo de la evaluación punitiva.

Diego Juárez de la Universidad Iberoamericana, defendió la función del INEE por dotar de datos para la educación, y consideró que no debe haber una abrogación absoluta de los cambios implementados con la reforma educativa del sexenio de Enrique Peña Nieto, sino que se debe rescatar lo que dio buenos resultados.

Teresita Garduño Rubio de Red de Educación Alternativa, resaltó que hubo diversos errores con la reforma que deben primero repararse.

"No es posible pensar en la modificación, la transformación del artículo tercero constitucional sin resarcir lo que hizo la anterior modificación. Hay que reparar todos los daños ocasionados por la aplicación de la reforma educativa de Peña; reinstalar a los docentes cesados, que no ha pasado, suspender inmediatamente los procesos de evaluación punitiva", expresó.