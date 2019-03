Piden corregir caída de ingresos

Ciudad de México— Diputados de oposición señalaron que la caída en los ingresos del gobierno puede ser una señal preocupante para la economía, si no se corrigen en lo inmediato los factores que llevaron a esa situación.

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas, destacó que el decreto para la frontera norte, con el que se dieron beneficios fiscales, pudo ser una causa de que se cayeran los ingresos 7.5 por ciento.

Dijo que también hay un ambiente de incertidumbre en el sector empresarial, porque no hay claridad en varias decisiones del Gobierno.

"Es momento de que en el Gobierno levanten las antenas y se pongan las pilas, porque hay una meta enorme para 2019 de aumentar ingresos un 10.13 por ciento, por lo que si se sigue esta tendencia se va afectar el ingreso no sólo del Gobierno, sino también de estados y municipios.

"Es importante que se reconozca el problema. Aunque el Presidente niegue que hay una caída, los datos públicos existen, la realidad ahí está y no se inventa", expuso la legisladora del PAN.

Agregó que ya hay factores que deben ser atendidos, como la baja en la calificación crediticia y la reducción de las expectativas de crecimiento económico.

"Vamos terrible, hacia abajo, entonces levantar las antenas, no sólo justificar decisiones que han afectado la inversión, el crecimiento y los ingresos.

"Yo diría, señor Presidente escuche a los ciudadanos, a los empresarios, para hacer crecer la economía. Aunque seamos Oposición, podemos ayudar", indicó.

Terrazas agregó que la llamada cuarta transformación puede tener éxito.

"Sólo si hacen las cosas correctas, de otra manera será la cuarta transtornación", expresó.

El diputado del PRI Fernando Galindo advirtió que desde la discusión del paquete económico su partido señaló que había una sobre estimación de los ingresos, que no se estaba reflejando el efecto del decreto en la frontera de estímulos en ISR e IVA.

Consideró que en el primer trimestre se verá con mayor claridad el comportamiento de la economía.

Agregó que si bien es normal que bajen ingresos en el arranque de un nuevo Gobierno, también se advierte que hubo un menor gasto en todas las dependencias, salvo en la Secretaría de Bienestar.

"Sí estamos preocupados por estos indicadores en el primer mes en materia de recaudación y en materia de gasto, sobre todo por la perspectiva negativa que nos pusieron las calificadoras.

"Más allá de que nos preocupemos puede venir en una repercusión en la pérdida de confianza y eso sí afecta directamente a la gente. No es que haya una crisis económica, porque se heredaron finanzas sanas, hay reservas internacionales, tenemos recursos en los fondos de estabilización que permiten compensar estas caídas en los ingresos, pero es importante seguir con la solidez en las finanzas, tenemos que estar alertas y tomar acciones como Estado mexicano, no vayamos a caer en una posición complicada", dijo Galindo.

Por su parte, el diputado de Morena y secretario de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano también dijo que el decreto para la frontera norte pudo impactar en los ingresos.

Descartó una situación grave en la economía y confió en que los ingresos aumenten cuando los programas sociales funcionen plenamente, pues aumentará el consumo.

"Los datos de inicio de sexenio son normales y no deben tomarse con alarmismo. Ya se están entregando las ayudas sociales y se acaba de acordar con sector privado una política de inversiones conjuntas.

"De esta manera el gasto público y la inversión privada apenas están por concretarse. Hay que esperar antes de hacer una valoración técnica consistente", comentó.

Agregó que también cuando se apliquen los proyectos de inversión se activará más la economía y mejorará la recaudación.

El diputado de Morena destacó que en el mediano plazo se deben revisar potestades y entorno fiscal.

"Hasta ahora, el Gobierno ha sido prudente en términos macro económicos, y en el cierre del ejercicio fiscal se verán los resultados", previó.