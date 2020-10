Piden conservar fideicomisos importantes

Archivo / Agencia Reforma

Ciudad de México— El presidente del Senado de la República, Eduardo Ramírez Aguilar, afirmó que los fideicomisos que son importantes para "el pueblo" no deben desaparecer.

De cara al desahogo del dictamen que quedó pendiente el jueves pasado en la Cámara de Diputados, el legislador chiapaneco consideró necesario preservar el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) que fue creado en 1985.

"Hay fideicomisos que se llevan a cabo de manera impecable. No olvidemos que se generó el Fondo de Desastres Naturales a partir de 1985, que el Gobierno no tenía cómo enfrentar esa emergencia. Creo que aquí en los temas que son fundamentales para cuidar la vida, para cuidar la sociedad en su conjunto, habría que valorarlos. Yo soy de la idea de no desaparecer sino más bien de reconsiderar los fideicomisos que son importantes para el pueblo mexicano", planteó en entrevista.

Ramírez Aguilar argumentó que los desastres naturales los resiente México de manera permanente.

"Lo estamos viviendo en Tabasco, las inundaciones; parte del norte del estado de Chiapas. Somos un estado donde tenemos de manera constante terremotos, sismos, y no estamos al margen de ese tipo de eventualidades naturales.

"Por eso habría que analizar cuáles son los fideicomisos que se van a extinguir y aquellos en los que protegen a la sociedad deberían permanecer con ciertos candados y con ciertas. Yo creo que el Fonden debería quedarse. Eso lo hablo de manera personal".

El legislador rechazó la posibilidad de que la Cámara alta pudiera abrir foros de discusión para revisar el polémico tema de la desaparición de los fideicomisos en la lógica de que el Ejecutivo necesita de recursos para atender la salud.