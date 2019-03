Piden claridad sobre control a refugios

Organizaciones de la sociedad civil que operan refugios para mujeres víctimas de violencia exigieron al Gobierno federal aclarar qué refugios serán los que continúen funcionando bajo el control del Estado.

Esto, luego que el Presidente Andrés Manuel López Obrador asegurara esta mañana que los apoyos para estos espacios permanecerán y que el Estado tomará el control de su operación.

"No está clara la información que nos dan. Se habla de que los refugios van a seguir, pero no se dice si incluyen a los refugios de las organizaciones de la sociedad civil", advirtió Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios.

"Es muy importante que de verdad se aclare si estamos contempladas las organizaciones de la sociedad civil".

Esta incertidumbre, aseguró en entrevista, no afecta únicamente a las organizaciones que operan refugios, sino a las mujeres que reciben atención en ellos.

"¿Qué va a pasar con las mujeres que estamos atendiendo en el día a día? También hay incertidumbre en ellas sobre si las van a seguir apoyando o las van a referir a otro espacio o qué va a pasar", destacó.

Figueroa celebró que por fin un Gobierno pretenda que la atención a mujeres violentadas sea una política de Estado; sin embargo, remarcó, este cambio no puede darse de la noche a la mañana y sin la inclusión de la sociedad civil, pues el 70 por ciento de los refugios son operados por organizaciones.

"Si el Estado lo va a asumir al 100 por ciento, hay que reconocer que será un proceso paulatino, porque llevamos 20 años, desde los 90, donde el Estado no se ha hecho cargo de estos casos y donde ha mostrado que no tiene las capacidades ni la infraestructura para ello", reiteró.

Además, si esto se hace a través de Municipios, mencionó que se debe garantizar que los refugios continúen más allá de voluntades políticas, porque ya hay casos, como en Oaxaca, donde albergues de este tipo han sido cerrados por autoridades locales.

Respecto a la declaración de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de que sólo 20 refugios operan con excelencia, Figueroa aseguró que le falta información.

El año pasado, sostuvo, 42 refugios recibieron subsidios a través de la convocatoria de la Secretaría de Salud porque cumplen con todos los requisitos para operar y lo hacen con transparencia.

Además, comentó que el martes se reunieron con el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, para abordar este tema y el de la convocatoria que otorga subsidios a dichos espacios, la cual cierra su plazo hoy.

En los próximos días sostendrán una reunión con la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman, para tratar los mismos temas.





Lanzan campaña para defender refugios

La Red Nacional de Refugios lanzó una campaña en redes sociales para visibilizar la importancia del trabajo que hacen las organizaciones de la sociedad civil para erradicar la violencia de género.

Con los hashtags #SíConRefugios #SíConOSC, se comparte un video de casi dos minutos donde diversas personas y activistas piden al Gobierno proteger la red de refugios de la sociedad civil.

"El objetivo es hacer un llamado para tener un México libre, igualitario, donde todas las personas seamos respetadas y que, por supuesto, haya un proceso de transparencia", explicó Figueroa.