Piden científicos a diputados parar Ley de Ciencia

Ciudad de México.- Ante un panorama cuesta arriba que podría llevar a que la polémica Ley de Ciencia sea votada hoy mismo en la Cámara de Diputados, en un albazo legislativo sin discusión amplia de por medio, científicos de diversas instituciones pidieron que se detenga su aprobación.

La tarde de este martes, en conferencia de prensa desde San Lázaro, los académicos e investigadores exigieron que se respeten los acuerdos pactados en las Comisiones Unidas de Ciencia y Educación.

Particularmente, científicos y legisladores de Oposición demandan que se realicen los 7 foros de parlamento abierto que se habían pactado para analizar la ley, y de los cuales sólo se han llevado a cabo dos.

En diciembre pasado, el Ejecutivo presentó una iniciativa de Ley General en Materia de de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que ha sido férreamente defendida por el Conacyt, que dirige María Elena Álvarez-Buylla.

No obstante, amplios sectores de la comunidad científica han objetado reiteradamente su contenido, al juzgarla autoritaria, centralista y regresiva, por lo que estiman importante discutirla con la comunidad científica en foros de parlamento abierto.

"Solamente se llevaron a cabo dos y se suspendieron de manera abrupta y sin ningún tipo de consideración para las personas que ya se habían inscrito", denunció Brenda Valderrama, biomédica de la UNAM.

Asimismo, los científicos refutaron la idea, difundida con insistencia por el Conacyt, de que el proyecto del Ejecutivo ya fue ampliamente discutido por la comunidad científica.

"A pesar de lo que se diga, este documento no había sido revisado con anterioridad, estos parlamentos abiertos son la primera oportunidad que tenemos los académicos sobre una redacción que va a dirigir nuestras vidas durante 20 o 30 años; no es un tema menor", previno.

En su intervención, Bernardo González Aréchiga, de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) recordó que en los cinco foros que no se han realizado se habrían tratado elementos sustanciales de la ley que necesitan discutirse.

"Lo que se está buscando, por un lado, es que se respete el procedimiento que la propia Cámara se asignó a sí misma, que escuche a la ciudadanía y que busque la construcción de una ley de consenso", expuso.

Acompañados por legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, los científicos reiteraron los problemas con la iniciativa, como la inhibición de la participación del sector privado, fallas en asegurar la propiedad intelectual y la concentración de poder en quien funja como titular del Conacyt.

Los diputados, por su parte, se comprometieron a luchar para que la iniciativa no sea aprobada en las Comisiones Unidas de Ciencia y Educación, y que, con ello, no llegue al pleno.

No obstante, no pudieron comprometerse a que no pasaría, al encontrarse superados por los partidos afines al Ejecutivo.

La iniciativa presidencial, por otro lado, es sólo una de las cinco que han llegado tanto a la Cámara de Diputados y al Senado, pero no han formado parte de discusión alguna.

Tras la conferencia de prensa, se reanudó la Reunión Extraordinaria de las Comisiones Unidas de Ciencia y Educación.