Piden castigo a responsables de fracaso de Insabi

Ciudad de México.- El senador Germán Martínez, exdirector general del IMSS, exigió una investigación que desemboque en castigo para los responsables del "fracaso absoluto" de la operación del Insabi, cuya desaparición se concretó ayer en la Cámara de Diputados.

En entrevista, dijo que el sentido de la reforma aprobada ayer en San Lázaro le parecía correcto --orientada a brindar atención médica a la población sin seguridad social--, aunque evidenciaba el "fracaso rotundo" que conllevó la creación del Insabi.

PUBLICIDAD

El 21 de mayo de 2019, el exmorenista entregó al Consejo Técnico del IMSS su renuncia, con la que advirtió que el IMSS-Bienestar tenía "menos recursos que el último año del Gobierno anterior porque le deben más de mil millones, del llamado 'componente de salud', que le correspondía del desaparecido programa Prospera. Pregunto. Han gestionado los funcionarios de Hacienda la ayuda a los más desfavorecidos que atiende el IMSS?".

"Pónganse en los zapatos de los pobres. La corrección (de ayer en la Cámara de Diputados, con la que Morena enterró el Insabi) es correcta, pero hay que buscar responsables. Espero que le den dinero: el tema es si le van a dar dinero al IMSS Bienestar sí o no, y de dónde.. ¿De los convenios con los gobernadores? Muy bien, de los convenios con los gobernadores", dijo.

"Yo quería un IMSS-Bienestar fuerte, en el que se volcara el Seguro Popular, pero el sentido de la reforma me parece correcto..".

--¿Y quiénes son los responsables del fracaso del Insabi?

--Todos los que atoraron al IMSS-Bienestar en su momento. En mi carta claramente digo que al IMSS-Bienestar no le dan dinero.

"¿Crees que una carta del director general del IMSS no tiene consecuencias jurídicas pidiendo recursos para el IMSS-Bienestar? Yo me pongo en los zapatos de los más pobres, yo estoy a favor de fortalecer al IMSS y al IMSS- Bienestar, y que a partir de ahí se inicie una investigación de quién es responsable. Yo no le quito ni le aumento palabras a mi carta de renuncia.

"El sistema Insabi fracasó, pues sí, es obvio, pero el tema del IMSS es de dinero y todo mundo quiere sacarle y nadie quiere ponerle."