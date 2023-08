Piden ayuda a AMLO para localizar a mexicano en Canadá

Ciudad de México.- Familiares de Carlos Tomás Aranda Burgoin acudieron hoy a Palacio Nacional a pedir la ayuda del Presidente Andrés Manuel López Obrador y dar con el paradero del oaxaqueño de 35 años, quien viajó a Canadá y perdió contacto desde el pasado 7 de julio.

De acuerdo con su padre, Octavio Aranda, la última noticia que tuvieron fue que se encontraba en Osoyoos, en la provincia de la Columbia Británica, hasta donde emigró para trabajar en labores agrícolas temporales.

Aunque reconoció que el Consulado de México en Canadá les ha brindado apoyo, consideró que es insuficiente, por lo que solicitaron la intervención del Presidente, para que pueda contactar al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Aranda pidió al Mandatario que instruya a la Canciller Alicia Bárcena para que se ocupe del caso con la misma prioridad que ofrecieron a los familiares de la joven desaparecida en Alemania, María Fernanda Sánchez.

"El Consulado ha apoyado, pero no ha sido suficiente. He solicitado una búsqueda, pero no ha hicieron. La búsqueda se inició apenas el domingo, con vecinos y paisanos de Oaxaca", relató.

"Lo que estoy pidiendo es que esto suba de nivel y que las autoridades tomen el caso como lo hizo el licenciado Andrés Manuel López Obrador con la señorita de Alemania. En nuestro caso no hay respuesta, ya es un mes de la desaparición".