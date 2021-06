Piden auxilio por sargazo

Sergio Orozco / Agencia Reforma / Un hombre retira sargazo de la playa

Ciudad de México— Decenas de asociaciones de empresarios, organizaciones civiles y de pescadores lanzaron un llamado de auxilio a los tres niveles de Gobierno al acusar una nula coordinación para evitar que el sargazo afecte las costas de Quintana Roo.

En el mensaje, reprocharon que en este 2021 -en plena temporada de recale masivo- siga sin implementarse un plan integral del manejo de la microalga, pese a que desde 2015 se registra su presencia en las costas caribeñas.

"El deterioro ambiental provocado por el arribo masivo de sargazo ha resultado en un fuerte impacto a la economía de la región, que depende principalmente del turismo", se explicó en la carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Carlos Joaquín González y otras autoridades.

"A la fecha, ninguna autoridad ha asumido un liderazgo efectivo para que se haga un manejo adecuado del sargazo. La falta de una respuesta efectiva por parte de las autoridades ante este problema viola nuestro derecho a un medio ambiente sano, con mares, suelos y aire limpio. También, se viola el derecho al trabajo de pescadores y prestadores de servicios turísticos, así como el derecho a la salud de las comunidades que habitan aledañas a las playas afectadas".

En la carta solicitan coordinación para definir responsabilidades sobre medidas urgentes para la contención, colecta y disposición del sargazo en todas las playas, y no sólo las que son visitadas por turistas. Y, también, que el Gobierno federal destine anualmente recursos para que cada Municipio instale barreras de contención y obtengan maquinaria útil para remover el sargazo.

Otras peticiones son que el Gobierno estatal gestione recursos para habilitar los sitios de disposición final del sargazo en cada Municipio, que el Instituto Nacional de la Pesca incluya al sargazo en la Carta Nacional Pesquera para comercializarlo, y que se den incentivos fiscales a hoteles que limpian las playas frente a sus instalaciones.

"Que el sargazo removido de mar y playa se reutilice preferentemente en la industria, que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) promueva y financie proyectos de investigación sobre el sargazo, que la Secretaría de Salud evalúe el riesgo de las comunidades expuestas a los gases del sargazo descompuesto y que se elabore una Norma Oficial Mexicana para hacer un manejo integral del sargazo con economía", se añade en las peticiones.

Una fuente de la entidad aseguró que la Secretaría de Marina sólo ha instalado la mitad de las barreras en la costa quintanarroense y que las otras que correspondían a los Municipios todavía no se instalan por falta de presupuesto.

"Debido al tema electoral, a los Municipios que les correspondía poner la otra mitad de las barreras están en bodegas, no se hizo nada porque no hay recursos, ningún municipio completó el proyecto de barreras y anclaje, los proyectos no funcionan bien porque sólo están la mitad de barreras que instaló la Marina", expresó.

De acuerdo con otra fuente en esta misma entidad respecto al recale de sargazo, sólo se ha llevado una sesión formal del Consejo Asesor Técnico del Sargazo, el pasado 18 de marzo, en donde participaron investigadores, autoridades estatales, municipales y federales.

La Red de Monitoreo del Sargazo identificó este martes que 21 playas tienen recale excesivo; otras 15, recale abundante; con recale moderado se encuentran 15; recale muy bajo, 11 playas, y 18 sin ningún registro de sargazo.