Piden acelerar nueva propuesta de 3de3

El presidente de la Comisión Anticorrupción en el Senado, Clemente Castañeda, llamó al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) a tener lo antes posible una nueva propuesta de formatos de declaración patrimonial, de interés y fiscal para los servidores públicos.

Llamó a que el Comité ejerza sus funciones y presente un trabajo antes del plazo de los ocho meses que ayer aprobó el Comité Coordinador del Sistema para aplicar los formatos de las declaraciones 3de3.

"El Comité de Participación Ciudadana tiene la facultad para proponer al Sistema Nacional nuevos formatos antes de la ruta que se aprobó de los 8 meses", señaló Castañeda.

Indicó que el plazo máximo del 31 de diciembre para que inicie el uso de los nuevos formatos no tiene ninguna justificación, si ya estaba considerado el 30 de abril.

"Los ocho meses son un exceso, tendrían que justificar por qué ese tiempo ¿Por qué no mejor tres meses para resolver cualquier el problema lo más pronto? No hay justificación para poner tanto tiempo", advirtió.

Afirmó que la decisión de atrasar hasta 8 meses la aplicación de nuevos formatos de la declaración 3de3 de los servidores públicos muestra el desinterés del Gobierno por apegarse a las normas de transparencia y de rendición de cuentas en el Sistema Nacional Anticorrupción.

"Se busca burocratizar y retrasar la entrada en vigor de las declaraciones 3de3. Es evidente que hay una resistencia, un abandono con la rendición de cuentas, porque desde un principio no han comulgado con este Sistema", declaró el también presidente de Movimiento Ciudadano.

Indicó que hasta la fecha no hay voluntad de la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, para lograr la coordinación entre las diversas instituciones.

"Lo que se busca es burocratizar, retrasar el trabajo del Sistema Nacional Anticorrupción.

"¿Por qué hace observaciones seis meses después de que se aprobaron los formatos? Se argumenta que no se consultó al nuevo Gobierno, pero tuvieron el tiempo suficiente para hacer observaciones antes, para no retrasar la puesta en marcha del sistema. Entonces pregunto ¿Qué han hecho todo este tiempo?", planteó el Senador.

Acusó que con la decisión del Comité Coordinador de aplazar por ocho meses la operatividad de los formatos 3de3 se muestran las evasivas de la Secretaria Sandoval y en general de todo el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre una de los mecanismos más importantes para evitar la corrupción de los servidores públicos.

"Lejos de procurar la mejora del Sistema, lo están retrasando lo más que se pueda para no entrar en las nuevas obligaciones.

"Se prometió un combate frontal a la corrupción y se está minimizando el esfuerzo de la declaración 3de3. Se está actuando con irresponsabilidad y no se está actuando a la altura de las expectativas puestas en el Gobierno", declaró.