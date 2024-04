Piden a Nahle justicia para Brandon en Veracruz

Veracrúz, México.- Familiares de Brandon de Jesús, joven asesinado por policías municipales en Lerdo de Tejada, Veracruz, exigieron a la candidata de Morena a la gubernatura de la entidad, Rocío Nahle, justicia para el joven de 27 años durante un mitin en el municipio donde se cometió el crimen el pasado 19 de enero.

Los manifestantes aguardaron la llegada de la aspirante morenista al centro de la cabecera municipal, hasta que la madre de Brandon, la señora Erika María Cruz, logró abordar a Nahle para pedirle su intervención.

Cruz Hernández le solicitó a la candidata una audiencia para darle a conocer el caso junto con todos los inconformes, pero Nahle le respondió que sólo se reuniría con ella, porque su intención no es politizar lo sucedido.

"Yo con la que voy a hablar es con usted, porque yo pregunté en Xalapa por el tema, este tema yo no quiero politizarlo, ya es bastante para ella (la madre)", respondió la morenista a Hernández, quien se encontraba acompañada de los manifestantes.

"No es politizarlo, hablo con usted, si usted me permite termino el mitin y nos vamos con usted", agregó Nahle, como quedó documentado en una grabación difundida en redes sociales.

"Nos vamos ya", respondió la madre.

"Está bien, nos vamos, pero es con usted nada más", agregó Nahle.

Sin embargo, la propuesta fue rechazada por Cruz Hernández bajo el argumento de que era necesaria la presencia del resto de los inconformes.

"Entonces, señora, no tenemos nada de qué hablar", sentenció la mujer a quien, como apoyo por la muerte de su hijo, el Gobierno de la entidad le ofreció dos mil pesos mensuales a su familia.

Tras no llegar a ningún acuerdo, uno de los manifestantes le advirtió a la ex Secretaria de Energía que no votarían por ella.

"Por eso, porque en Lerdo no queremos gente corrupta", gritó.

En redes sociales, Nahle describió el mitin que encabezó en Lerdo como un "buen evento".

"La oposición a falta de gente y de propuestas, hace lo que lo caracteriza siempre "el escándalo y el montaje" pero ya los conocemos", escribió.

El crimen

Brandon fue asesinado en la Colonia Paulino Ortiz por cuatro policías que lo persiguieron y le dispararon cuando detuvo su vehículo frente a la casa de su abuela.

El hecho derivó en que un grupo de habitantes enardecidos acudieran a las instalaciones del Ayuntamiento y prendieran fuego.

De los cuatro elementos implicados en el caso, dos de ellos se encuentran prófugos.

"El llamado que yo les hago es que atiendan a los ciudadanos, que no sólo vengan a pedir votos, que se detengan a escuchar, a ver las problemáticas", expresó la madre de Brando.