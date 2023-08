Piden a médicos no preocuparse por pesquisas de fentanilo

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a méxico no preocuparse después que la FGR procedió penalmente contra el anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre Castro, con la finalidad de que sea procesado por presuntamente adquirir medicamentos controlados con fentanilo, sin la autorización federal.

"Bueno, si no lo hizo con propósitos de distribuirlo de manera ilegal, no tiene".

- Se hizo un cateo, se le detuvo, se le planteó al Mandatario.

"Sí, es que se está actuando para evitar la introducción de drogas y muchos, no sé si sea este caso, además es un médico, según

- Un anestesiólogo.

"Sí, pero no tiene por qué preocuparse en nada, nosotros no cometemos actos arbitrarios, no vamos a ir en contra de un médico que se dedica a anestesiar con fentanilo. No se preocupen y cuiden que no los estén manipulando, porque está la manipulación de moda, o sea, si me dicen ¿qué hacen los adversarios a la transformación? Manipulan, contesto.

"No se dejen manipular, no se dejen manipular y tengan confianza, primero, porque tenemos convicciones y no vamos a cometer ninguna injusticia".

Aguirre fue cintado a una audiencia inicial el próximo 8 de agosto, para que sea imputado por delitos contra la salud en la modalidad de transporte.

A Aguirre pretenden imputarle este ilícito, por la posesión de ampolletas de fentanilo, efedrina, morfina y Delta-9-THC sin permiso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

El problema para el anestesiólogo es que este delito tiene prevista la prisión preventiva de oficio, por lo que teóricamente no podría llevar su proceso en libertad, en caso de que el juez decida vincularlo a procedimiento.

A través de redes sociales, el médico dijo que el mes pasado adquirió 4 cajas con 6 ampolletas de fentanilo cada una, para uso médico, en una farmacia certificada en Guadalajara.

Explicó que esta compra la hizo por el desabasto de ese tipo de sustancias controladas, operación que asegura fue avalada por la Cofepris.

Cuatro días después de que las ampolletas llegaran por paquetería a su casa, la FGR y la Marina catearon su domicilio en Calle Santa Bárbara 47, Residencial Ventanas de Cabo Sur, Fraccionamiento El Tezal, en Los Cabos, y aseguraron no sólo los medicamentos, sino también su domicilio. En el operativo emplearon hasta un dron.

Aguirre ha insistido en que el trato que le han dado las autoridades federales ha sido injusto, ya que las ampolletas son exclusivamente para uso médico.

Prometen abasto de medicamentos psiquiátricos para este mes

Jorge Alcocer, Secretario de Salud federal, aseguró que el abasto de medicamentos psiquiátricos quedará resuelto este mes.

En conferencia, el funcionario dijo que el abasto de medicamentos psiquiátricos en México es de 94 por ciento.

"Hoy el abasto de los medicamentos para este uso de enfermedades psicológicas, psiquiátricas es de 94 por ciento en todo el país, eso está muy identificado y tan solo podríamos señalar algunos de los medicamentos en detalle, porque así me lo pidieron, algunos de estos medicamentos son litio, el litio es un medicamento que se utiliza para situaciones bivalente de enfermedad de depresión y también tienen otros componentes", declaró.

"Este litio, ha habido una escasez mundial y ya se tiene y se calcula que la segunda quincena, está en evaluación, la compra ya se hizo, es adecuada para cubrir el desabasto en análisis de Cofepris, lleva dos semanas, y el 15 de agosto ya podrá ponerse en uso, ya está comprado".