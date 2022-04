Piden a legisladores definirse sobre reforma eléctrica

Ciudad de México.— Con mensajes en redes sociales y hasta protestas en sus estados, morenistas presionan a legisladores de oposición para que voten por la reforma eléctrica el próximo domingo.

A la batalla por conseguir votos se han unido gobernadores, como la mandataria de Campeche, Layda Sansores, que advirtió al diputado priista Pablo Angulo, que de la traición nadie se salva.

PUBLICIDAD

Los diputados del PAN, PRD y PRI han respondido a mensajes, dando sus argumentos del porqué votarán en contra, mientras otros publicaron imágenes con la leyenda "Contra la Ley Bartlett".

En su cuenta de Twitter, Morena publicó imágenes de decenas de legisladores, con sus direcciones de redes sociales, y pidió a los ciudadanos presionarlos para que rectifiquen su postura.

"Es momento de definiciones. Si vives en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa o Sonora, ellos son los diputados a los que tienes que exigir que defiendan los intereses de México. ¡Todas y todos a respaldar la Reforma Eléctrica!", demandó.

Esos gráficos fueron usados por usuarios de Twitter, quienes etiquetaron al diputado de su distrito para demandarle "no traicionar al pueblo".

"¿Ya me puedo reír, o esperamos al domingo para ver las caras de derrota de @lopezobrador #Morena y sus rémoras?

"Ustedes no votaron por @diputadospan porque claramente les dijimos que no apoyaríamos la destrucción del medio ambiente, así que no les debemos nada, ni el saludo", respondió la diputada panista Ana Teresa Aranda al usuario YoSoy4T.

En Campeche, morenistas, encabezados por la diputada local Elisa Hernández, protestaron en la sede del PRI estatal, donde realizaron pintas contra los legisladores priistas Alejandro Moreno y Pablo Angulo, a quienes les pusieron "vende patrias".

En respuesta, el líder de ese partido en la entidad, Ramón Santini, envió una carta a la Gobernadora Layda Sansores y otros funcionarios, para exigirles reguardar las instalaciones.

"Hacemos responsable a grupos orquestados por Morena, según consta en videos y redes sociales, del desenlace que pueden tener las amenazas públicas que han realizado sobre la intención de destruir el inmueble", acusó.

Sin embargo, horas antes, la propia Mandataria estatal presionó a Angulo en sus redes sociales.

"Lo primero que debe saber el señorito diputado es que él no está para recitarnos los argumentos falaces que le dictan aquellos que considera sus amos.

"Él es representante de la Nación y de quienes votaron por él y debe votar como el pueblo mande. Recuerda que de la traición nadie se levanta", le dijo.

Enseguida, el legislador le respondió que le explicaría en varios tuits por qué la reforma eléctrica es un daño para el País.

En Veracruz, en el Municipio de Perote, morenistas realizaron una marcha para exigir al diputado panista José Yunes votar a favor de la reforma.

Los coordinadores parlamentarios del PRI y PAN insistieron en que no cambiarán su postura.

"Ni el próximo Domingo de Resurrección #Morena en la @Mx_Diputados va a lograr revivir la iniciativa de #ReformaEléctrica del Ejecutivo, pues nació muerta y así se va a quedar. Estamos listos para evitar cualquier albazo", escribió el líder panista Jorge Romero.

En un comunicado, su homólogo del PRI, Rubén Moreira, aseguró que tomaran todas las provisiones para que ningún bloqueo les impida estar el domingo en San Lázaro.

"Quien falte sin causa justificada se entenderá que apoya la iniciativa que recibimos, quien vote a favor está faltando con el mandato del órgano de gobierno priista. Ahí estaremos el domingo. Está PRI está unido", informó.

Sin embargo, los morenistas también lanzaron advertencias a sus propios compañeros para que no falten.

"Llueva, truene o relampaguee, las y los 202 legisladores de morena tendremos que estar para votar la #ReformaEléctrica, porque las ausencias cuentan y si alguien piensa faltar, mejor que pida licencia o de lo contrario se considerará traidor a la patria", escribió el diputado Emmanuel Reyes.

Los legisladores de ese partido, incrementaron su actividad hablando de las bondades de la reforma.