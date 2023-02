Piden a gobernadores prudencia con 'corcholatas'

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los gobernadores de la Cuarta Transformación que sean prudentes en su apoyo a los aspirantes presidenciales de Morena al 2024.

En conferencia, el tabasqueño pidió a los mandatario estatales tenerle confianza al pueblo.

PUBLICIDAD

"Yo pienso que deben manejarse con prudencia y tenerle confianza a la gente porque va a ser el pueblo que va a decidir, en el caso de los candidatos que surjan de nuestro movimiento, ya se definió, no puedo hablar yo de esto, pero están los estatutos", dijo.

El jefe del Ejecutivo recordó que Morena definirá a su candidato por encuesta.

"Está aprobado ya no hablemos que científicamente, técnicamente, una buena encuesta es el reflejo, es una muestra de lo que está pensando la gente, los ciudadanos".

Pidió además a los aspirantes a no dejarse llevar por los consejos de los publicistas.

"Yo les aconsejaría los candidatos que no les hagan caso a los publicistas, no les ayudan, es que los publicistas no dejan de pertenecer a una élite, no tienen conocimiento de cómo piensa el pueblo, y por lo general menos presión al pueblo".