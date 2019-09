Piden a CIDH plan para visita a México

Ciudad de México— Ante la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para visitar México y ver la situación de los migrantes en ambas fronteras, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) espera que se le presente un plan de trabajo.

Cristopher Ballinas, director general de Derechos Humanos y Democracia de la Cancillería, señaló que espera que la CIDH presente al Gobierno mexicano un plan de trabajo el próximo 27 de septiembre, cuando se asistirá a una audiencia sobre el tema en la Organización de Estados Americanos (OEA), para analizar la respuesta que darán a la petición del organismo.

"Estados Unidos se tardó un año en responder para que la CIDH visitara la frontera sur de ese país por lo que esperaríamos que nos den al Estado mexicano suficiente tiempo para analizarlo, sobre todo porque no hay un plan de trabajo, solamente está la solicitud", expresó.

"Puede ser antes, dependiendo de lo que se platique la próxima semana. Supongo que la CIDH presentará un plan de trabajo de lo que quiere venir a ver y con base en eso se tendrán los elementos", agregó.

La CIDH solicitó a principios de agosto visitar la frontera norte de México al mismo tiempo que visitaría la frontera del lado de Estados Unidos.

Sin embargo, México rechazó la solicitud con el argumento de que el País no es una zona aledaña a Estados Unidos.

Por ello, a mediados de agosto, la CIDH hizo la solicitud formal a México para visitar las fronteras norte y sur del 16 al 23 de septiembre.

No obstante, la petición formal nunca fue respondida por parte de la SRE.

"La está considerando el Estado mexicano. Primero vamos a atender la audiencia porque si nos están llamando lo que nosotros entendemos es que primero quieren hablar con nosotros y ahí mismo el Estado expresará las inquietudes que tenga y se llegará a un acuerdo para ver cuáles son las mejores fechas para que puedan visitar México", detalló Ballinas cuestionado sobre el tema.

"Estaremos atendiendo la audiencia a más alto nivel y ahí estaremos decidiendo sobre esta petición", añadió.