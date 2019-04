Piden a Bachelet vigilar Guardia Nacional

Representantes de organizaciones civiles solicitaron a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dar seguimiento a la Guardia Nacional, luego que el presidente López Obrador anunció que al frente de ésta será designado un militar en activo.

En respuesta, indicaron tras sostener una reunión con ella, la expresidenta chilena se pronunció en contra de la militarización y a favor del fortalecimiento de las Policías civiles.

"Sobre el tema de la Guardia Nacional hicimos énfasis en que sea un componente absolutamente civil. Nos preocupan enormemente las declaraciones de Andrés Manuel que realizó el día de hoy, que el jefe de la Guardia Nacional sea un militar, además, en activo", informó María Corina Muskus.

Integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Muskus señaló que las organizaciones presentes le pidieron a Bachelet vigilar que los componentes de la Guardia Nacional sean civiles, tal como lo demandaron desde la discusión de ésta en el Congreso.

"Nuestro llamado a la Alta Comisionada es que mantenga su atención a las discusiones de la Guardia Nacional con un componente claramente civil", agregó.

Edgar Cortés, de la Red Todo los Derechos para Todas y Todos, dijo que la ex Presidenta chilena se manifestó en contra de la militarización, dada su historia de vida.

"Lo que ella dijo es que su postura histórica, incluso por la historia de la que proviene, siempre ha estado en contra de la militarización y que ella creía que hay que fortalecer a las Policías civiles", explicó.

De acuerdo con los activistas, entre quienes se encontraban la ex candidata presidencial María de Jesús Patricio, manifestaron ante la Alta Comisionada su preocupación por la postura del actual Gobierno en materia de derechos humanos.

"Hicimos una referencia del momento político en el que estamos que, a pesar de las expectativas tan altas que teníamos del Gobierno, nos encontramos con un Gobierno que no está respondiendo; no pensamos que sea un discurso de derechos humanos, es un discurso ambiguo, autoritario, que desacredita la labor de las personas y defenestra a los periodistas constantemente", sostuvo Fernando Ríos de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos.

Otro tema expuesto, abundaron, fueron las consultas públicas para avalar diversos proyectos emblemáticos del actual Gobierno.

Según los activistas, le explicaron a Bachelet que éstas no han sido un mecanismo efectivo para consultar adecuadamente a los pueblos y comunidades afectados por éstos.

Alrededor de 30 mapuches nacidos en México se manifiestan afuera del hotel en donde la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sostiene una reunión con la sociedad civil.

Los manifestantes exigen la salida de Bachelet del País, la derogación de la Ley Antiterrorista promulgada durante su Gobierno en Chile, así como justicia para Camilo Catrillanca, un comunero y activista mapuche asesinado el año pasado.

"¡Bachelet, Bachelet, lo mismo que Pinochet!" y "¡Mapuche vive, la lucha sigue!", son algunas de las consignas.

"Hoy está de visita Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lo que queremos es que, ahora que ésta en ese puesto, haga presión al Gobierno para que la Ley Antiterrorista, promulgada durante el Gobierno de Bachelet, sea derogada, porque criminaliza la protesta social, sobre todo de los mapuches", dijo José María Leyva.