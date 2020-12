Piden a AMLO reubicar vías de Tramo 2 de Tren Maya

Jorge Ricardo/Agencia Reforma

Campeche.- Pobladores de Tres Barrios del centro de Campeche que se oponen a ser desalojados por el Tren Maya interceptaron la camioneta del presidente Andrés Manuel López Obrador para entregarle una carta en la que le piden reconsidere la reubicación de las vías.

El colectivo Los Tres Barrios, formado por Santa Lucía, La Ermita y Camino Real, que con un amparo han frenado el inicio de las obras del Tramo 2, de Escárcega a Calkiní, por parte de Grupo Carso, le explicaron el presidente que los amparos interpuestos no son contra el Tren, sino por la amenaza del desalojo.

"Cada uno de los vecinos tenemos posturas distintas, pero todas y todos coincidimos en defender nuestro patrimonio y barrios que hemos habitado por tantas generaciones", indicaron.

"Que documentos, títulos de propiedad, evidencias históricas plasmadas en el periódico oficial del Estado de Campeche señalan la antigüedad de estos barrios y sus pobladores desde antes del ferrocarril.

"Funcionarios de Fonatur y ONU-Hábitat nos informaron que con el nuevo tren no sólo se va a repetir el mismo error que los años 30, sino que además se nos va a desalojar y que eso no está a discusión. No nos han querido decir por qué no pueden modificar la ruta del tren, sólo nos dicen que nos van a llevar a otros terrenos y que se nos darán casas, pero nosotros ya tenemos casas".

Los pobladores dijeron que los han tratado como invasores.

"Muchos de nosotros confiamos que este Gobierno iba a ser diferente y que la gestión de las ciudades iba a ser decidida por la gente y los afectados, depositando la confianza en usted y que no perdemos la esperanza de que comprende nuestra preocupación de perder nuestros hogares", expresaron en la carta que fue entregada a la llegada del presidente López Obrador.

"Tenemos un amparo provisional que se hizo por la pandemia y posteriormente se hizo una ampliación que la recibió el juzgado y que no han dado respuesta porque Fonatur no lo ha hecho, o sea, dar respuesta a lo que estamos demandando que es la reubicación de vías férreas fuera de la ciudad por considerarlo un riesgo para la población el que transite el Tren Maya dentro de la Ciudad, por ser una máquina de alta velocidad y transportar toneladas de cargas de toda índole y exponiendo a todos los que las cruzamos obligadamente a diario por dividir la capital campechana".

Sin embargo, el director del Fonatur, Rogelio Jiménez Ponce, afirmó que no hay alternativa para sacar las vías del tren.