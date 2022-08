Piden a Alito ser generoso con el PRI y no afectarlo

Ciudad de México— Alejandro Moreno tiene que ser generoso con el PRI y garantizar que no solicitará una prórroga de su periodo estatutario con el objetivo de intervenir en la elección de 2024, demandó el representante de la corriente interna Movimiento Líder, José Encarnación Alfaro.

En entrevista, Alfaro dijo que el Frente Nacional Democracia y Justicia Social del que forma parte junto con las corrientes Plataforma PRI y Alianza Generacional, no ha declinado en la solicitud de que Alito concluya anticipadamente su periodo al frente del tricolor.

PUBLICIDAD

Sin embargo, añadió, luego que Moreno se negó a esta posibilidad, también les interesa alertar sobre el riesgo de que busque imponer un acuerdo en el Consejo Político Nacional para prorrogar su permanencia en la dirigencia.

El artículo 179 de los Estatutos del PRI, recordó, establece que si llega la fecha en la que debe concluir el periodo del actual dirigente y éste no ha convocado a la renovación del cargo, las opciones son nombrar una dirigencia interina u otorgar una prórroga a la que está en turno.

En ambos casos, precisó Alfaro, existe un plazo de 60 días para que se convoque al inicio del proceso de renovación.

Sin embargo, agregó, el mismo artículo señala que una vez iniciado el proceso electoral federal, no puede haber procesos de elección de dirigencia, por lo que de darle una prórroga a Moreno, ésta tendría que ampliarse hasta la conclusión de los comicios de 2024, lo que le daría el control de las listas de candidatos a nivel federal y local.

"Él quiere llegar hasta el 19 de agosto sin convocar, para que el Consejo le otorgue una prórroga y esa prórroga cae en el inicio del proceso electoral y entonces legalmente se queda hasta que termine", aseguró.

El priista expuso que los estatutos prevén también la posibilidad de adelantar el cambio de la dirigencia nacional seis meses antes de la conclusión de ésta, pero para ello se requiere que los dirigentes se separen del cargo.

Ante ello, Alfaro pidió que Moreno sea generoso con su partido e incluso se dé la oportunidad de hacer frente a los procesos en su contra como ciudadano y sin afectar al PRI.

"Alejandro Moreno debe de hacer una buena reflexión, debe de ser generoso con su partido y debe permitirnos el poder construir un modelo distinto de partido frente a los retos que tenemos, eso por una parte, por otra, que se diera la oportunidad de atender como ciudadano los conflictos jurídicos en los que lo han venido involucrando y sin afectar al partido", aseveró.

El representante de Movimiento Líder resaltó la importancia de revisar la conformación del Consejo Político Nacional, ante el riesgo de que, más allá de lo que establece el artículo 179 de los estatutos, Alito pretenda que dicho órgano partidista le conceda una prórroga antes de lanzar la convocatoria para la elección de una nueva dirigencia.

"Si hace eso, mete en una crisis terminal al partido, sería prácticamente estarle poniendo clavos al ataúd del partido, por eso nos preocupa hacer conciencia en cuadros, en militantes y en dirigentes que no es un pleito, no es un problema contra Alejandro Moreno, no es una situación de carácter personal, de decirle quítate tú para que lleguemos nosotros o lleguen otros", afirmó.

El líder de la corriente interna del PRI dijo que Moreno ya tuvo su oportunidad y no dio resultados, pues su dirigencia demostró ser fallida e incapaz de ganar elecciones.

El actual líder priista, consideró Alfaro, tiene que concluir de forma anticipada su mandato a fin de darle tiempo a la nueva dirigencia de construir una alianza electoral exitosa, porque la actual solo suma porcentajes y se ve afectada por la presencia de Moreno.

Como ejemplo, dijo que el mensaje dado durante la conferencia de ayer sobre Gobiernos de coalición se diluyó ante los escándalos del priista.

"Querer permanecer hasta agosto es también ponerle lastres, ponerle obstáculos al partido mismo para poder hacer un trabajo efectivo con los otros partidos", sostuvo.