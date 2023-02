Piden 38 años de prisión para Juan Collado

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una pena de 38 años y medio de cárcel para el abogado Juan Collado, así como 173 millones de pesos de reparación del daño por la venta, presuntamente irregular, de un edificio de la Caja Libertad.

La fiscal federal Gloria Minerva Sánchez Dávila presentó a Gustavo Aquiles Villaseñor, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, el escrito de acusación en el que pide las penas máximas por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por este caso.

Según el documento, por el primer delito pidió 16 años de prisión y por el segundo una pena máxima de 15 años, con un tercio o hasta una mitad adicional -5 a 7 años y medio-, porque la norma prevé esta agravante cuando el delito es cometido por funcionarios de una entidad financiera, y en este caso Collado era presidente del Consejo de Administración de la Sofom.

Es así que el parámetro de la condena solicitada contra el abogado ronda entre los 36 y los 38 años y medio de cárcel.

A Collado se le implicó en este asunto porque cuando el 25 de marzo de 2015 fue adquirido el edificio sede de Caja Libertad -ubicado en Querétaro-, se pagaron 173 millones 222 mil 400 pesos, de los cuales, 24 millones fueron transferidos al abogado, lo que hizo presumir a la FGR que la operación fue una simulación, es decir, una autocompra. En el escrito de acusación, sin embargo, la FGR pide al litigante reparar el daño económico por sus delitos, pero no por la cantidad que recibió en sus cuentas, sino por el total que pagaron por el edificio de la empresa.

La Fiscalía aclara en el documento que no pedirá el decomiso de ningún bien, porque en esta investigación nunca aseguró ninguno ni a Collado ni a la Caja Libertad.

Este asunto es el que detonó el escándalo relacionado con el ex Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra y abogados allegados, denunciados por Collado por el delito de extorsión, pues presuntamente le ofrecieron un acuerdo reparatorio a cambio de que vendiera la Caja Libertad a Grupo Afirme, de Julio Villarreal, empresario relacionado con Scherer.

A inicios del año pasado, Collado y sus hijos ofrecieron a través de una carta al Presidente Andrés Manuel López Obrador una reparación del daño.

Pero en su acusación final, la FGR precisa que no existe ninguna negociación con miras a concederle al abogado un criterio de oportunidad o acuerdo reparatorio.

"Hasta el momento no es aplicable alguna forma de terminación anticipada, derivado que no ha habido pláticas con los defensores de los imputados", dice.

Los datos y medios de prueba que ofreció la Fiscalía contra Collado son 24 testimonios, 12 peritajes y 65 documentales. Para establecer la pena de prisión, pide también valorar 4 testimoniales, 2 peritajes y 6 documentales.

Collado litiga otros tres procesos. Dos de ellos son federales, uno por el delito de fraude, en el que le imputan supuestas maniobras ilegales para que la FGR solicitara el desbloqueo de 76.5 millones de euros al Principado de Andorra.

En ese asunto ya consiguió la cancelación del proceso, pero el abogado presentó un amparo porque la cancelación no es definitiva y le deja a la Fiscalía la posibilidad de volver a solicitar los cargos.

Otro proceso federal es por una defraudación fiscal de 36.7 millones de pesos, en el ejercicio de 2015, en el cual la Fiscalía ya presentó la acusación y está por celebrarse la audiencia intermedia.

El tercero es por un aparente peculado o desvío de 13.7 millones de pesos en agravio del Gobierno de Chihuahua en el que Collado ya ganó el amparo en primera instancia y en el que está pendiente que un tribunal emita el veredicto final.

Collado está preso en el Reclusorio Norte desde julio de 2019.

...Y solicitan 9 años por fraude al fisco

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez condenar a Juan Collado a 9 años de prisión por una presunta defraudación fiscal de 36.7 millones de pesos, correspondiente al impuesto sobre la renta de 2015.

En su escrito de acusación, la fiscal federal Lucía Santiago Leyva también pidió una reparación del daño por el mismo monto del delito, la suspensión de los derechos políticos del abogado, una amonestación y el apercibimiento para que se abstenga de volver a cometer un delito de esa naturaleza.

En su solicitud del pasado 29 de diciembre a Gustavo Aquiles Villaseñor, juez del Reclusorio Norte, la FGR ofrece 15 testimonios, 2 pruebas periciales y 20 documentales para tratar de acreditar la responsabilidad del abogado.

No se pide el decomiso de ningún bien porque no hubo aseguramientos y no hay tampoco ningún acuerdo que evite el juicio a Collado.

"Hasta el momento no existe propuesta de alguna salida alterna o de terminación anticipada del proceso", confirmó la fiscal en su escrito.

De acuerdo con la FGR, en este asunto se acusa a Collado de un fraude al fisco porque en 2015 declaró haber tenido ingresos por 74 millones 869 mil 347 pesos, pero cuando Hacienda analizó sus estados de cuenta determinó que en realidad el monto fue de 182 millones 827 mil 782 pesos.

Es por ello que el cálculo del ISR supuestamente defraudado es de 36 millones 786 mil 881 pesos, suma que previsiblemente podría ser mayor debido a las multas, recargos y actualizaciones.