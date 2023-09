Pide Xóchitl que SHCP explique presupuesto de Tren, Pemex...

Ciudad de México.- Xóchitl Gálvez pidió que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, explique con precisión el presupuesto a Pemex, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, porque es preocupante el manejo presupuestal que se propone para el 2024 y sus sobrecostos.

Al dar sus primeras impresiones sobre el paquete económico del próximo año, la senadora y responsable del Frente Amplio por México dijo que ve "con preocupación" la forma en que se dieron algunos recortes, como en Salud, y las asignaciones a los proyectos estratégicos.

Todo indica que el déficit presupuestal es muy alto para solventar programas sociales y obras, alertó.

"Es un déficit muy alto y es muy preocupante por el sobre costo de los programas prioritarios del Tren Maya y Dos Bocas, todo parece indicar que hay un sobrecosto brutal.

"No pueden pedir más dinero sin rendir cuentas, por eso me gustaría que el secretario de Hacienda enseñara los contratos de Dos Bocas, porque estamos hablando de 22 mil millones de dólares, cuando se habló originalmente de 8 mil millones de dólares", remarcó Gálvez tras participar en la reunión nacional de Mujeres del PAN.

Otro punto de preocupación, dijo, es la reducción en Pemex Exploración y mantenimiento de refinerías.

Manifestó que puede estar bien que se aumenten los montos a los programas sociales, pero que ya hay que pensar en atacar la pobreza extrema, que es la que aumentó en 400 mil personas.

Sobre si ha tenido alguna conversación con Marcelo Ebrard, Xóchitl Gálvez indicó que ha tenido sólo "acercamientos" y que está a la espera de que él tome una decisión sobre su futuro político.

Reconoció que si el excanciller decide ir por la candidatura presidencial por MC, esto le quitará votos tanto al Frente Amplio por México como a Morena.

Sin embargo, consideró, él difícilmente ganaría.

"Así es la vida, estoy lista para ir con quien quieran, donde quieran y cuando quieran",

Firma compromisos con mujeres Durante el Encuentro Nacional de Mujeres de Acción Nacional, Xóchitl Gálvez firmó 10 compromisos para apoyar a la población femenina.

Además, se manifestó a favor de que haya condiciones justas para que las mujeres ejerzan la maternidad y expresó su respaldo al fallo de la Suprema Corte que declaró inconstitucional la criminalización del aborto.

"Todos los gobiernos, todos los congresos tienen que atender lo que ha dicho la Corte. No se puede criminalizar a la mujer que aborta. También hay un montón de mujeres que tienen hijos solas y no hay estancias infantiles ni escuelas de tiempo completo, no es justo.

"Son dos derechos, hay quienes deciden tenerlos y quien decide la interrupción, es una decisión personal de cada mujer y la respeto", declaró.

En su mensaje ante las militantes del PAN, llamó a tener un pacto entre hombres y mujeres, entre iguales y "sin adjetivos".

"Convoco a hombres y a mujeres a un acuerdo compartido para que se gobierne con el corazón y la valentía de una mujer; que no se siga dictando desde Palacio Nacional lo que un hombre dice a las mujeres. Llegó el momento de que las mujeres gobernemos", manifestó Gálvez, en un mega evento efectuado en un centro de exposiciones de Santa Fe.

"Este nuevo pacto al que las convoco es uno que garantice la seguridad para salir a la calle sin miedo, a las mujeres todas sin distinción de pertenencia; uno que acompañe a las madres jefas de familia para que sus familias puedan salir adelante; uno que proteja a nuestras niñas, jóvenes, de los abusos y los aliente a superarse; un pacto para acompañar a las madres buscadoras, a las trabajadoras del hogar y a las amas de casa, a las emprendedoras, a las empresarias, a las profesionistas, a las trabajadoras", agregó.

Tras exponer su historia de vida, manifestó que llegó la hora de romper el techo de cristal para que ninguna mujer se quede atrás.

Firma de 10 compromisos con mujeres

1. Recuperar estancias infantiles.

2. Recuperar escuelas de tiempo completo.

3. Garantizar igualdad salarial entre hombres y mujeres.

4. Promover un régimen laboral flexible para facilitar el desarrollo profesional y vida familiar de mujeres y hombres.

5. Impulsar programas de apoyo a mujeres embarazadas.

6. Crear programas de financiamiento y capacitación a mujeres emprendedoras.

7. Construir un sistema nacional de cuidados universal.

8. Crear nuevo modelo de centros de atención de violencia contra las mujeres.

9. Incrementar presupuestos de las fiscalías especializadas en violencia contra mujeres.

10. Incrementar presupuesto para la detección oportuna de cáncer de mamá y cérvico uterino.