Pide Xóchitl lucha histórica ante 'Elección de Estado'

Guanajuato, México.- En su cierre de precampaña, la aspirante de la oposición, Xóchitl Gálvez, dijo que tienen que dar una pelea histórica en las elecciones presidenciales, pues enfrenta una elección de Estado.

"Es momento de entender que le entramos ahora o nunca, el país se nos va de las manos, por eso tenemos que dar la pelea más histórica, salgan a convencer, a caminar, los necesito, Libia los necesita, necesitamos de ustedes para luchar, recuperemos el valor de la vida, recuperemos el valor de la verdad, bastan de tantas mentiras, recuperemos la libertad", dijo ante simpatizantes en el Municipio de Acámbaro.

En su discurso, demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador que se ponga a trabajar en lugar de atacar a empresarios y ciudadanos.

"Le exijo que dé la cara a los guanajuatenses, que deje de presionar a ciudadanos y dedique su tiempo a enfrentar a la delincuencia, todavía le quedan nueve meses, que se ponga a trabajar", señaló.

Gálvez recordó que la morenista Claudia Sheinbaum había estado en Guanajuato, el bastión del panismo, para culpar al Gobierno de Diego Sinhué de ser el responsable de la inseguridad.

"Desde aquí le digo que es falso. El presidente decidió darle abrazos a los delincuentes y abrazos a los ciudadanos. El actual presidente no quiso enfrentar a la delincuencia, por eso Guanajuato está sufriendo, pero eso se va a acabar, porque yo sí voy a enfrentar a la delincuencia. Tengan la certeza de que tengo las agallas para que ustedes vivan en paz.".

La responsabilidad de enfrentar a la delincuencia organizada, sostuvo, es de la próxima presidenta de la República.

"No le voy a echar la culpa a Calderón, no le voy a echar la culpa a este Gobierno, no le voy a echar la culpa a Andrés Manuel, por eso hoy me vengo a comprometer con Guanajuato: basta que asesinen a los jóvenes. Vamos a cuidar a los jóvenes, los voy a cuidar como si fueran mis hijos."

Tras reconocer que la percepción de inseguridad en Guanajuato es de 83 por ciento, la abanderada opositora hizo hincapié en qué en la Ciudad de México es de 80 por ciento y que fue Sheinbaum quien gobernó la Ciudad de México.

"No tiene cara para venir a presumir de una gran estrategia", expresó.

Gálvez estuvo acompañada del líder nacional del PAN, Marko Cortés, la precandidata a gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise y el precandidato a senador Miguel Márquez Márquez.

La Plaza Miguel Hidalgo se llenó con simpatizantes de Xóchil, quienes portaban banderas del PRI, del PAN y un grupo agitaba banderines de Movimiento Territorial (MT).