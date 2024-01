Pide Xóchitl investigar si en Tren Maya hubo 'moches'

Cancún, México.- La precandidata del frente Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, opinó durante su visita a Quintana Roo, que tras el escándalo de "moches" en Notimex presuntamente dirigidos a la precampaña de Claudia Sheinbaum, debería investigarse si hubo malversación de recursos en proyectos de la 4T como el Tren Maya.

Al acudir como invitada a dialogar con el sector turístico en la zona hotelera de Cancún, señaló que le llama la atención el incremento en el costo, al recordar que el precio inicial era de 120 mil millones y alcanzó los 480 mil millones.

"Yo puse la denuncia de Sanjuana porque el dinero va a la campaña de Claudia Sheinbaum; ese es el tema, y yo no dudo que también (haya) moches de los contratos del Tren Maya", expuso.

"Hay que investigar por qué se encareció tanto la obra del Tren Maya. ¿Por qué se gastaron 500 mil en lugar de 120 mil que dijeron? Yo espero que no sea por eso que están cerrando Fonatur, para ocultar el cochinero que hubo en Fonatur de los contratos, o sea, es un exceso", agregó.

De llegar a la Presidencia, aseveró que esos contratos se transparentarán, al advertir que son opacos con el pretexto de información clasificada.

"Saber qué pasó, porque como es Guardia Nacional, es el Ejército, todo es seguridad nacional, nadie sabe nada, pero es su dinero, o sea, exijan al Gobierno que rinda cuentas. Dos Bocas iba a costar 160 mil millones y ya van 400 mil, no refina nada, y no tiene para cuando. Las obras sí tienen que dar cuentas, porque se dejó de gastar en medicinas, en inversión, en puentes", apuntó.

Aclaró que si asume la silla presidencial, ella no extinguirá las obras realizadas por la actual administración federal, no obstante, buscará que sean seguras y rentables.

"Las cosas ya están hechas. No tengo esta obsesión del presidente de destruir todo lo que hicieron los demás, yo más bien creo, ¿cómo le hacemos para que eso funcione? Primero me preocupa la seguridad. Habría que revisar el tema estructural, porque son cientos de pilotes que no sé cómo estén (...) las pilas para mí son lo más peligroso porque son las que están insertadas en el acuífero, que además tienen acero, que se va a oxidar. Entonces podríamos tener un grave problema de contaminación en el acuífero", alertó.

"A mí lo que más me preocupa es que funcione porque son demasiados miles de millones de pesos, que no vayan a ir a la basura. A mí me gusta la rentabilidad de las obras. Yo espero que sí vaya más rápido (tren), porque la verdad cuando vi que se hicieron nueve horas en un trayecto, dije: 'En bici llego más rápido'", añadió.

Sin embargo, la senadora con licencia sí sentenció que procederá contra los responsables de la tala de árboles sin los permisos ambientales para el Tren Maya, pues destacó que es un delito.

"Un hotelero no puede llegar y montar un hotel si no cumple con la ley. Lo que pasó con el Tren Mayer es que no se cumplió", enfatizó.

Acusa que delincuencia tiene batuta en Guerrero

En esta reunión con el sector turístico destacó la importancia de la seguridad para garantizar inversiones nacionales e internacionales y evitar que les roben sus pertenencias y crímenes como la extorsión o cobro de piso. Ejemplificó con el caso de Acapulco, Guerrero, sitio que dijo, hace 50 años era la "joya de la corona".

"Todo mundo quería venir a Acapulco, y Acapulco acabó en el desorden, en el desastre, en la delincuencia y hoy un huracán, pues le acabó de dar en la torre. Pero en Acapulco ya el cobro de piso era cosa de todos los días, y hoy la delincuencia se está haciendo cargo de la reconstrucción, ¿eh?, ¡aguas!

"Ayer los incendios en el transporte y lo que está pasando en Acapulco tenemos que poner atención. Entonces me preocupa que a la joya de la corona (en Cancún) le pase algo (...) empieza a haber indicios de que hay un problema: ya perdimos el 4 por ciento del turismo internacional. Esa es una llamada de atención de que algo no está bien", advirtió.

La aspirante presidencial mencionó ejemplos internacionales como en República Dominicana, en donde resaltó, dan apoyos a los inversionistas con el ISR ; donde la tramitología no es tan complicada, y se ayuda a empresarios.

"Donde no odian a los empresarios, porque si no les ha quedado claro que este Gobierno los odia. Y los odia por ser unos malditos ricos, por eso los odia".

Xóchitl Gálvez afirmó que para que esto cambie se necesita que la próxima presidenta no diga que todo está bien.

"Dice que hay que darle continuidad, no es continuidad, es seguridad. ¿Hay que darle continuidad a los abrazos? yo le pregunto, ¿hay que darle continuidad a la mala política de vivienda?, ¿hay que darle continuidad a la mala política de salud?, ¿hay que darle continuidad a la mala política del campo?, ¿hay que darle continuidad a la mala política del sector turismo?, pues no. La respuesta es no".