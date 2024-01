Pide Xóchitl investigar 'moches' en Notimex para Sheinbaum

Ciudad de México.- Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial del PAN-PRI-PRD, exigió al INE investigar la denuncia de la ex directora de Notimex, Sanjuana Martínez, quien aseguró que funcionarios de la Secretaría del Trabajo le pidieron un 'moche' de 30 millones de pesos para la campaña de la morenista Claudia Sheinbaum.

A través de un video y en entrevista, la abanderada de la Oposición urgió a las autoridades electorales a realizar una indagatoria y deslindar responsabilidades, debido a que el dinero solicitado de manera ilegal proviene del erario.

"Ahora Sanjuana Martínez revela que para poder liquidar a los empleados de Notimex, le exigían el 20 por ciento de 150 millones de pesos, es decir, 30 millones de pesos del dinero de los trabajadores para la campaña de Claudia Sheinbaum", dijo.

"Le exijo a las autoridades electorales que estos casos sean investigados hasta las últimas consecuencias, los mexicanos no queremos más corrupción, ni líderes que abusen del poder. No permitamos que nos sigan mintiendo, robando y traicionando. Claudia, no le saques, juega derecho".

De gira por Sonora, Gálvez recordó que, durante la contienda interna de Morena, el entonces aspirante presidencial Marcelo Ebrard también denunció el uso de recursos de la Secretaría de Bienestar para favorecer a Sheinbaum.

"México enfrenta una elección de Estado, donde el Gobierno federal y los gobernadores de Morena están usando el dinero público de manera ilegal para inflar la candidatura de Claudia Sheinbaum", señaló.

"No lo digo yo, primero fue Marcelo Ebrard y ahora la ex directora de Notimex, Sanjuana Martínez.

Marcelo Ebrard denunció el uso de recursos públicos y dijo que se trataba de una intervención rapaz de la Secretaría del Bienestar y de los Servidores de la Nación".

Ayer y hoy, quien fuera directora de la extinta Agencia del Estado Mexicano (Notimex) publicó dos artículos en el periódico La Jornada, en los que acusó al Secretario del Trabajo, Marath Bolaños, y director Jurídico de la dependencia, José Luis Sánchez Cuazitl, de condicionar el pago de las liquidaciones de trabajadores a la entrega de un 'moche' del 20 por ciento.

"Durante meses, Marath y su equipo se negaron de manera reiterada a darnos información sobre nuestras liquidaciones, hasta que finalmente nos dijeron que de las mismas teníamos que entregar 20 por ciento para la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum", publicó el lunes.

"Me negué en rotundo a aceptar semejante condición y a continuación en venganza se nos ofreció sólo 6 por ciento de los 256 millones entregados al sindicato junto a 14 millones en concepto de canasta y un millón más para las fiestas de un sindicato que ya había desaparecido luego de la publicación del decreto".

Este martes 9 de junio, Martínez -a quien el presidente López Obrador ha calificado como "una periodista honesta"- denunció un segundo intento de soborno.

"El cálculo de las liquidaciones del personal activo con trabajadores que laboraron en la agencia durante más de 30 años, rondaba 150 millones de pesos: Te damos esa cantidad, siempre y cuando nos entreguen 20 por ciento para la campaña electoral de Claudia Sheinbaum, le dijo Sánchez Cuazitl a Peñaloza Martínez", sostuvo.

En respuesta, la Secretaría del Trabajo rechazó las acusaciones.

"Es absolutamente falso que el titular de esta dependencia o su director general de Asuntos Jurídicos hayan solicitado dinero para ser destinado a alguna campaña presidencial y más falso aún, que eso haya sido un elemento de condicionamiento para el pago indemnizatorio de los 63 trabajadores activos de Notimex, incluyendo a la autora del artículo", difundió.