Pide Xóchitl a Taddei llamarle la atención a AMLO

Ciudad de México.- La aspirante a la candidatura presidencial del frente opositor, Xóchitl Gálvez, le pidió a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ponerse en sus zapatos y llamarle la atención al presidente Andrés Manuel López Obrador por los dichos en su contra.

En la sede nacional del PRI, adonde la panista acudió a notificar su registro, reiteró que los señalamientos del presidente son machistas.

PUBLICIDAD

En entrevista, informó que no presentará una queja contra el mandatario federal ante las autoridades electorales porque no es su estilo victimizarse.

Reiteró que sólo recurrirá ante Taddei para denunciar el uso de recursos públicos para denostarla.

"Yo nunca ando de chillona, yo no me victimizo, como se victimiza el presidente. El presidente es experto en victimizarse, yo no, creo que vamos a denunciar la parte del uso de recursos públicos", dijo.

No obstante, hizo un llamado a Taddei a ponerse en sus zapatos y llamarle la atención a López Obrador, ya que ella es una mujer que también llegó al puesto en el que está por su capacidad y talento.

"Yo le haría un llamado a la presidenta del INE que ella como mujer, que además llegó ahí por su capacidad, por su talento, yo no sé qué le parecería que dijeran que está ahí por un hombre, ¿verdad que no? Entonces que se ponga en mis zapatos la presidenta del INE y le mande llamar la atención al presidente de la República, así sea el presidente de la República", indicó.

Gálvez aseguró que el INE puede llamar a cuentas al mandatario federal por iniciativa propia y reprochó que éste afirme que ella es producto de alguien.

"El presidente no es dueño de la verdad y me tiene tanto miedo, pero tanto miedo el presidente y dice que un hombre me puso aquí. Que quede claro: a mí ningún cabrón me ha puesto en ningún lado. Estoy aquí por mérito propio, estoy aquí por haberme atrevido a venir a esta ciudad".

En la sede nacional priista, en donde dijo sentirse rara, reconoció que su carrera por la candidatura presidencial inició de manera inesperada, porque en realidad lo que ella quería era ser Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

La senadora señaló que fue el hecho de que le cerraran las puertas de Palacio Nacional lo que terminó de convencerla.

"Hubo algo que me movió el tapete: cuando Palacio Nacional me cerró las puertas para ejercer mi derecho de réplica que me había otorgado un juez, no era un capricho, era un derecho el poder decir lo que yo sí había dicho en la Feria del Libro de Guadalajara, y lo que yo había dicho en la Feria del Libro de Guadalajara era que los mexicanos merecían más", rememoró.

Gálvez se dijo dispuesta a ganarse la candidatura a pulso y, para ello, informó que ya cuenta con una base de 60 mil voluntarios sin partido, quienes se encargarán de recabar las firmas que requiere para pasar a la segunda etapa del proceso de elección del candidato presidencial del frente opositor.

Tras recordar que su papá murió siendo priista, volvió a rechazar las afirmaciones del presidente, quien la acusó de haber declarado que iban a desaparecer los programas sociales.

"¿Cómo se imagina el presidente que yo voy a querer quitar los programas sociales de los adultos mayores si la abuela María murió de 34 años tirada en un petate por falta de atención médica?, o ¿cómo se imagina el presidente que yo podría quitar las becas Benito Juárez -que ojalá le llegaran a más jóvenes, porque hoy le llegan a muy pocos-, si realmente yo de niña tenía que vender gelatinas en la plaza, como muchos niños de este país, para ayudar a su familia?", cuestionó.