Pide Xóchitl a AMLO que deje de mentir en seguridad

Ciudad de México.- La precandidata presidencial de la Oposición, Xóchitl Gálvez, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que deje de mentir en materia de seguridad.

En una carta publicada en su cuenta de X, Gálvez afirmó que no hay estado o municipio del país donde la gente no tenga miedo, por lo que demandó al mandatario federal que no se burle de las víctimas diciendo que todo está "requetebien".

La precandidata acusó a López Obrador de tomar a broma la seguridad del país y le exigió que en los meses que restan de su sexenio, que concluirá en este 2024, se dedique a gobernar, en lugar de inventar datos y actuar como si nada pasara.

"He podido recorrer México y no hay estado o municipio donde la gente no tenga miedo. En este año nuevo y durante los meses que le restan de su sexenio, dedíquese a gobernar; pero -sobre todo- deje de reírse de la gente, no se burle de las víctimas, no criminalice a los jóvenes, no actúe como si nada pasara, deje de decir que todo está 'requetebien', deje de mentir diciendo que no hay problemas, no invente los datos, pero -sobre todo- deje de tomar a broma la seguridad", expuso.

En la misiva que, puntualizó, dirige desde la comunidad de Texcapilla, en el municipio de Texcaltitlán, Estado de México, donde 14 personas continúan desaparecidas, la aspirante presidencial advirtió que la situación del país no está para chistes, porque todos los días los mexicanos son víctimas de robos, extorsiones, cobro de derecho de piso o levantones.

Gálvez aseguró que en lo que va de este sexenio han habido más de 170 mil homicidios, la cifra más alta en la historia moderna de México.

La precandidata de la Oposición sostuvo que ante está situación no ayuda que el presidente siga diciendo que en el país no pasa nada.

"La situación no está para chistes y los problemas no se solucionan con refranes. Los mexicanos tienen miedo, hay más de 170 mil homicidios en lo que va de su mandato, la cifra más alta en la historia moderna de nuestro país. Los asaltos, robos, violencia, extorsiones, el derecho de piso, los levantones... se sufren todos los días", planteó.

"Lo que menos ayuda es que usted siga diciendo que 'que aquí no pasa nada' y que además se ría".

El sábado pasado, Gálvez visitó el municipio de Texcaltitlán, donde, hartos de extorsiones, el 8 de diciembre, agricultores enfrentaron con escopetas, palos y machetes a un grupo del cartel de la Familia Michoacana.

La política hidalguense afirmó que los mexicanos merecen un Gobierno sensible, que diga la verdad y enfrente los problemas.

"Parece que a usted le importan poco los miedos y preocupaciones del pueblo. Pero los mexicanos merecemos un Gobierno sensible que escuche y diga la verdad. Merecemos un Gobierno que enfrente los problemas", aseveró.

Xóchitl Gálvez afirmó que desea un México donde los jóvenes y las mujeres no tengan miedo, los negocios no sufran extorsiones y los ciudadanos tengan más seguridad.

"Yo sí quiero un México dónde los jóvenes puedan salir de noche en libertad, donde las mujeres no tengan miedo, donde no existan padres preocupados, donde nadie te extorsione en tu negocio, donde los policías tengan las herramientas necesarias para enfrentar a los criminales. Yo me imagino ese México porque nuestras familias merecen más. México merece más, merece seguridad", insistió.