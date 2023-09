Pide Xóchitl a AMLO emular a Peña; lanza arenga

Ciudad de México.- La senadora Xóchitl Gálvez pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador seguir el ejemplo de Enrique Peña Nieto y no intervenir en la elección presidencial.

Invitada especial del Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo a la ceremonia por el 213 aniversario del inicio de la lucha de Independencia en Dolores Hidalgo, la senadora afirmó que López Obrador resaltó la figura de Peña Nieto ayer, en la toma de protesta de la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

PUBLICIDAD

"Yo escuchaba que decía que él reconocía a Peña Nieto que no se había metido en la elección, pues ojalá siga el ejemplo de él y deje hacer la elección. Ya está la persona que coordina su movimiento y creo que a ella le toca", señaló antes de ingresar a la Casa de Visitas del Gobierno del Estado a la cena que se sirve antes de la ceremonia del Grito de Independencia.

A pregunta expresa, Gálvez reprochó a López Obrador que no asistiera a Dolores Hidalgo, en el quinto año de su Gobierno, a encabezar la ceremonia de El Grito de Independencia.

"Yo recuerdo cuando venía un presidente de la República el quinto año, un año antes de salir. Era una tradición. Él (López Obrador) debería estar aquí", señaló.

"El día de hoy no están invitada la Ministra presidenta de la Corte, ni la presidenta del Senado, ni la presidenta de la Cámara de Diputados, no están invitadas a Palacio Nacional, porque el presidente no se siente cómodo cuando él no es el centro", manifestó.

"A él no le gusta estar con quien no piense como él. Cuando estaba el Ministro Saldívar se llevaban bien y a él sí lo invitaba, pero ahora con la Ministra presidenta no fue invitada a Palacio Nacional, mucho menos pensar que va a venir a un estado panista como Guanajuato", indicó.

"Es lamentable porque lo que tenemos es que convocar a la unión, por eso yo digo que yo le apuesto a una Independencia lejos del odio", agregó.

Gálvez señaló que le gustaría una celebración de Independencia sin un país dividido y sin sembrar el odio.

"A mí me gustaría una Independencia que no le apueste al odio. En ese entonces el cura (Miguel Hidalgo) decía: muera el mal gobierno. Yo más bien creo adiós al mal gobierno, pero nunca más aportarle al odio, nunca más apostarle a un país que divida, tenemos que ser un país que una, un país que vaya para adelante", mencionó.

La arenga

Dos horas antes de que en las plazas públicas se escuche la arenga del 'Grito', Xóchitl Gálvez lanzó vivas en sus redes sociales.

La responsable de la construcción del Frente Amplio por México enunció a los protagonistas de quienes han resentido la falta de atención del Gobierno lopezobradorista.

"Vivan las madres buscadoras!

¡Vivan los migrantes!

¡Vivan los adultos mayores!

¡Vivan las personas con discapacidad!

¡Vivan los niños con cáncer!

¡Vivan los pueblos indígenas!

¡Vivan los ambientalistas!

¡Vivan los periodistas!

¡Viva la eXperanza!", escribió.

La senadora panista se trasladó a la Cuna de la Independencia, Dolores Hidalgo, para participar de los festejos del 15 de septiembre.