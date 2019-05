Pide tiempo López Obrador para corregir deficiencias en salud

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió tiempo para corregir las deficiencias en el sistema de salud, entre ellas el desabasto de medicamentos.

"Lo único que quiero es un poco de tiempo porque dejaron en ruinas el sistema de salud.

"Hay problema de desabasto de medicamentos, pero les diría que estaba peor antes, lo que pasa es que ahora con este plan de combatir la corrupción en la compra de medicamentos se está ventilando el asunto, antes no se decía nada", afirmó.

López Obrador presentó ayer oficialmente a Zoé Robledo como director general del IMSS, y sin mencionar las críticas de su antecesor, Germán Martínez, sobre el recorte de presupuesto al instituto, aseguró que a muchos les molesta su "austeridad republicana", por ello "alegan" que se está afectando el servicio.

"Hay resistencias como es lógico, pero no nos vamos a detener. Todo esto porque le apuestan mucho nuestros adversarios a la incertidumbre, a crear desconfianza, al rumor", justificó.

El tabasqueño argumentó que sus medidas en el sistema de salud son porque existen situaciones "inexplicables", como que en el IMSS se compraron alrededor de 40 mil millones de pesos en medicamentos y en el ISSSTE 15 mil millones, y tienen rezago.

"Hacían su agosto unas cuantas empresas proveedoras de medicamentos. Todo esto se tiene que terminar y si se necesita vamos a hacer licitaciones internacionales", agregó.

Su promesa, abundó, es garantizar a los mexicanos que tendrán el servicio de salud, pues el 55 por ciento no tiene seguridad social, y para enfrentar el problema se creará el Instituto de la Salud para el Bienestar.

Además, insistió, su plan contempla terminar las desviaciones de los fondos que hacían los estados.

"¿Qué estamos haciendo? Poniendo orden, siempre he dicho que, entre otras cosas, la política es poner orden en el caos", dijo.

Y aunque elogió las políticas anticorrupción que se usan en países nórdicos, afirmó que no va a importar métodos, pues sabe cómo hacerlo.

En la presentación, Robledo tampoco se refirió a la acusación de Martínez sobre la excesiva intervención de la Secretaría de Hacienda en la operación del IMSS; sin embargo, afirmó que se reunió con el titular de esa dependencia, Carlos Urzúa, para hablar sobre las finanzas del organismo.

El informe, dijo, es que de los 7 mil 479 millones de pesos que tuvo el Instituto para suministros, entre ellos los medicamentos y materiales de curación, se aplicaron 6 mil 979, es decir, el 93 por ciento, por lo que hay eficiencia en la aplicación de los recursos.

Sin embargo, apuntó, se tiene que evaluar cuántas medicinas, en comparación del 2018, se compraron, a qué precio, así como revisar cómo se puede fortalecer en los estados el control del gasto de compras, obras y contrataciones.