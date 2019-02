Pide TEPJF ejercer derecho con dinamismo

Ciudad de México— Felipe Fuentes, Magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dijo que los jueces constitucionales deben aplicar lo establecido en la Constitución de la República de manera dinámica y reflexiva que lleve a nuevas interpretaciones.

"En un Estado democrático de derecho, las y los jueces constitucionales no pueden ser ajenos a la vida cotidiana de las personas, de las familias, de las comunidades. Las y los juzgadores debemos ejercer una función dinámica, no estática; aplicar el derecho a través de la realidad, adoptando nuevas visiones e interpretaciones constitucionales", expuso el Presidente Fuentes.

En el marco de la presentación este lunes del informe de labores de Gabriela Villafuerte, presidenta de la sala regional especializada, el Magistrado Fuentes refrendó el compromiso del TEPJF y todas sus salas con los derechos humanos.

"En el ejercicio efectivo de todos los derechos humanos tenemos un compromiso permanente con la emisión de resoluciones -como lo decía la presidenta Villafuerte- sensibles y humanas, que generen verdaderas oportunidades de superación para la sociedad. Para lograrlo, tenemos que aplicar la Constitución de modo reflexivo, es el momento de adoptar una visión que permita saldar las cuentas pendientes de la justicia con la sociedad", señalo el Magistrado.

El titular de la Sala Superior reconoció que en el TEPJF no siempre hay consensos.

"En todo órgano colegiado hay consensos y disensos. No obstante, por encima de cualquier consideración personal los órganos colegiados y en particular los juzgadores debemos preservar la unidad institucional para seguir cumpliendo el quehacer jurisdiccional que nos encomienda la Constitución", apuntó.

Destacó, asimismo, la labor de los medios de comunicación en el enlace con la sociedad, así como el respeto a la libertad de expresión y de información.





Romper paradigmas

Al informe de labores de la Magistrada Villafuerte, además del Magistrado Fuentes, asistieron las Magistradas Janine Otálora y Mónica Soto Fregoso, así como el Magistrado José Luis Vargas Valdés.

La Magistrada presidenta de la Sala Especializada, Gabriela Villafuerte Coello, se manifestó en favor de actuar con nuevos criterios.

De acuerdo con un comunicado oficial de la Sala Especializada, la Magistrada Villafuerte se manifestó a actuar "con el valor de romper paradigmas, con vocación de servicio, pasión por la justicia y visión de cercanía a la gente".

"Las y los juzgadores ya no podemos conformarnos o complacernos con juzgar adecuadamente; debemos transformar la realidad social mediante nuestras sentencias. La coyuntura del País nos obliga a recomponer lazos y vínculos entre las instituciones y la ciudadanía", expuso la Magistrada Villafuerte.

De acuerdo con el informe de labores de la Sala Especializada, del 1 de noviembre de 2017 al 31 de octubre de 2018, esa jurisdicción impuso 223 amonestaciones públicas, 53 multas a personas físicas, morales o partidos políticos y 79 reducciones de su presupuesto asignado.

El total de sanciones económicas sumó 13 millones 652 mil 911 pesos, que en cumplimiento de lo ordenado en la ley, fueron transferidos al Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (Conacyt) para apoyar sus tareas.