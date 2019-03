Pide SSPC dejar diferencias políticas

En la lucha contra la inseguridad, las autoridades de los distintos niveles de Gobierno deben dejar atrás las diferencias políticas, pues ninguna entidad por sí sola puede hacerle frente al problema, sostuvo Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

"Debemos trascender las diferencias políticas cuando menos para trabajar juntos en el ámbito de la seguridad, no es razón para la población que padece el agravio de la criminalidad, decirle que no podemos trabajar porque tenemos diferencias políticas, eso no es posible", dijo.

El funcionario, quien encabezó la Primera Reunión Regional Occidente 2019 de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, dijo que todas las instancias de seguridad del País deben colaborar y trabajar de manera coordinada.

Por su parte, el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, consideró que uno de los principales retos que enfrentan las autoridades es convencer a la gente de los avances que se tienen en la lucha contra el crimen, pues es muy difícil cambiar la percepción que tienen del fenómeno.

"El tema principal es el factor humano, es el capital humano lo más importante en esta estrategia, es decir el reto de tener policías preparados, capacitados, certificados y que sean óptimas sus capacidades para hacerle frente a una tarea tan importante", indicó.

En la reunión, los asistentes abordaron algunos de los temas acordados en la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, como son: la perspectiva de género en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el protocolo nacional de uso legítimo de la fuerza, así como el procedimiento para la adquisición de armas de fuego, modelo policial y los mecanismos de coordinación para el ejercicio de los subsidios federales.

Además de funcionarios federales, en el encuentro estuvieron presentes representantes de seguridad pública de los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit y Zacatecas.