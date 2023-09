Pide SSP-Sinaloa no 'apanicar' por extradición de Ovidio

Gerardo Mérida Sánchez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, afirmó que no existe ninguna alerta en el Estado luego de la extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos.

"No queremos 'apanicar' y ojalá que la nota que saquen no vaya a 'apanicar' a la gente porque no es tal situación", señaló al ser abordado tras un evento conmemorativo este 16 de septiembre, encabezado por el Gobernador Rubén Rocha.

"Queremos que toda la población, todos los ciudadanos, tengan la tranquilidad, no estamos en situación de alerta, por eso remarqué que la situación de seguridad sigue en la misma situación como si fuera diario, sin ningún problema. No esperamos esa situación (culiacanazo'), además, ese tema es una cuestión federal", agregó.

"Que sigan teniendo confianza, que mantengan la tranquilidad y que desarrollen sus actividades de manera normal", externó a los sinaloenses.

El Secretario de Seguridad en Sinaloa afirmó que la entidad actualmente atraviesa por "buenos tiempos".

Detalló que, con motivo de los festejos patrios, en Culiacán se contó con 900 elementos de todas las corporaciones de seguridad pública.

Precisó que hasta el corte de las 5:00 horas de este sábado, no hubo detenidos con incidentes relacionados al "Grito", algún hecho de violencia o falta administrativa.

"No hubo borrachos, no hubo nada. Queremos pensar que sí se fueron a su casa. Muy bien se portaron los sinaloenses", aseguró.

En plenas fiestas patrias, Ovidio Guzmán fue extraditado ayer a EU. Su traslado en tiempo récord, a ocho meses después de su detención, el 5 de enero, se atribuye a que no interpuso ningún recurso legal para evitarlo.

De acuerdo con The New York Times, se espera que comparezca ante la Corte de Distrito Federal en Chicago el próximo lunes. Estaría representado por Jeffrey Lichtman, abogado que también defendió a su papá.