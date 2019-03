Pide Segob a SCJN revisar fallas judiciales

Ciudad de México— La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que pidió al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reunirse con el Fiscal General de la República para revisar fallas en el proceso judicial.

Cuestionada sobre los señalamientos que lanzó esta mañana Andrés Manuel López Obrador contra los jueces que liberan en cuestión de días a presuntos criminales, Sánchez Cordero indicó que la petición la hizo ayer al Ministro Arturo Zaldívar durante el informe de los 100 días del Presidente.

"Yo ayer que estuve con el presidente de la Suprema Corte, que me tocó al lado en el informe de los 100 días del Presidente de la República, estuve platicando con él, le dije: me gustaría que nos reuniéramos, y también con el señor Procurador General de la República (sic) y con las instancias diversas de procuración e impartición de justicia a ver qué está fallando dentro del proceso (judicial)", comentó la Ministra en retiro.

Agregó que conocen el caso de un magistrado de un tribunal unitario en Tamaulipas que concedió libertad a unas personas que eran procesadas por secuestro y desaparición de decenas de personas, aunque no ofreció más detalles al respecto.

"Entonces, bueno, a ver, cuál es la argumentación, la justificación que tuvo este magistrado del tribunal unitario en Tamaulipas para concederle la libertad, tenemos que conocer a fondo la sentencia, pero, en principio, así a bote pronto, es muy delicado otorgar una libertad a gente que ha sido señalada constantemente por la mismísima sociedad civil como delincuentes de alta peligrosidad", reprochó.

"No es la constante, tenemos casos aislados, pero hay que hacernos cargo de eso".

Sánchez Cordero también adelantó que la Secretaría de Gobernación creará una unidad especial para el fortalecimiento del sistema de justicia, la cual estará a cargo de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población.

"El señor subsecretario va a tener bajo su responsabilidad una unidad que para el señor Presidente de la República es sumamente importante, una unidad para el fortalecimiento del sistema de justicia, ya sea de procuración como de impartición", detalló.

"Esta unidad tendrá bajo su responsabilidad hacer convenios de colaboración con los diversos estados para seguir fortaleciendo a las procuradurías, y por otra parte vamos a tener mesas de análisis de casos muy concretos".

Esos casos, dijo, son los que ha conocido el Presidente de la República en sus giras por el interior del País y se tratan principalmente de personas que argumentan que se encuentran presas de forma injusta.