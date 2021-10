Pide SAT que FGR atienda denuncias por corrupción

Ciudad de México— Tras el reclamo de diputados sobre la venta de citas en el Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro aceptó que hay corrupción en el SAT y que la Fiscalía General de la República no ha hecho nada ante las denuncias presentadas.

Luego de escuchar los reclamos de diputadas del PAN y PRI en la Comisión de Hacienda, Buenrostro reconoció que se generó corrupción en el sistema de citas.

"Es correcto, se vendieron", indicó.

Atribuyó a granjas de boots y a ex funcionarios con despachos, los que "cazaron" las citas en el sistema.

Explicó que varios ex funcionarios fiscales de las entidades federativas conocen el sistema automático, pero también, dijo, hay funcionarios del SAT que se prestaron a la corrupción.

"Cuando empezó la venta de citas, los que más robaban citas eran contadores de Nuevo León y de Jalisco, los mismos que nos tuiteaban.

"Lo sabemos, hay manera de rastrearlo, tenemos la tecnología, no pudimos armar el caso, nos interesaba más resolver el problema", señaló.

Explicó que se cambió el sistema de citas y aseguró que ya están disponibles.

Mencionó que por el caso de la venta de citas se separaron a 36 servidores públicos por posibles actos de corrupción desde las oficinas del SAT y las áreas de tecnología, los cuales están procesados y en investigación.

Sin embargo, dijo, hace falta que la Fiscalía General de la República atienda las denuncias presentadas por el SAT.

"Tan se ha corregido la corrupción o se está atacando, que por cada 10 trabajadores se ha cesado a uno por casos de corrupción, hay más de 3 mil denuncias en la Fiscalía General de la República.

"Sí hay corrupción, la estamos atacando y seguimos trabajando en ello y necesitamos apoyo de la Fiscalía General de la República, mientras siga la impunidad de nada sirve que lo denunciemos, tiene que haber un castigo, sino va a ser inútil", advirtió.

Agregó que, de otra manera, no va a pasar nada con las denuncias contra los servidores públicos que han sido separados y denunciados.

"Necesitamos apoyo institucional", remarcó por la inacción de la FGR.

En tanto, las legisladoras urgieron a Buenrostro que se detenga el problema de las citas en el SAT, que ha sido denunciado por los contribuyentes desde hace meses.

La diputada del PRI Eufrosina Cruz señaló que, ante la escasez de citas, los presidentes municipales que deben hacer gestiones con el SAT tienen que contratar a despachos, que son los que tienen las citas acaparadas.

"Me preocupa lo que está pasando allá adentro, el SAT busca incrementar recaudación, pero no puedes recaudar más cuando el trámite hoy en el seno del sistema tributario es el más engorroso, ni se permiten citas, tienes que buscar despacho externo, es corrupción, que se hace ahí, maestra Raquel", denunció ante la funcionaria.

También la diputada del PAN Patricia Terrazas advirtió a Buenrostro que el Gobierno puede proponer todo tipo de reformas legales para mejorar la recaudación, pero si no hay buena atención a la ciudadanía es poco efectivo lo que logre el SAT como institución.

"El Régimen de Confianza se supone es para facilitar recaudación y sin tramitología, pueden poner en leyes todo lo que sea, pero nada más en el tema de las citas, es todo un tema de corrupción, falta de compromiso y atención al contribuyente.

"Como legisladora, como contadora público y fiscalista, es un drama el tema de las citas y no nos han atendido y sino han atenido a Patricia Terrazas, como diputada federal, no me imagino al ciudadano común", reclamó.