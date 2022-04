Pide Samuel García a Fiscalía mostrar videos de caso Debanhi

Monterrey.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García pidió a la Fiscalía General de Justicia del Estado abrir los videos en el caso de Debanhi Susana Escobar y así no solo transparentar lo que se tiene, sino evitar que vuelvan a suceder casos como éste.

"Que hagan el esfuerzo porque el día de hoy, a la brevedad, nos den a conocer un minuto a minuto los videos, las fotos, las evidencias, los cateos, las rutinas, porque creo firmemente que tenemos derecho a conocer qué hay en esa investigación, para que la verdad salga a relucir", señaló el mandatario estatal.

PUBLICIDAD

"Imagínense, yo como gobernador del Estado no conozco la carpeta, no he visto un video y así deben estar muchos, entonces yo pido con mucho respeto a la Fiscalía que se haga una Fiscalía abierta, de puertas y paredes de cristal, que nos den a conocer todo lo que salga en la autopsia, la evidencia".

En un video, García dijo que hay consternación y muchas dudas en el caso.

Indicó que ya habló con los papás de Debanhi y que se reunirá con ellos en el Palacio de Gobierno.