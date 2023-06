Pide PRD a INE cancelar interna de 'corcholatas'

Ciudad de México.- El representante del PRD ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Ángel Ávila, solicitó al organismo medidas cautelares para cancelar de manera inmediata el proceso interno de Morena para elegir a su candidato presidencial en 2024.

En su queja, señaló que, desde 2022, el partido oficial ha hecho fraude a la ley, al nombrar a coordinadores de defensa de la autollamada Cuarta Transformación, quienes posteriormente se convierten en candidatos a cargos de elección popular.

El perredista dijo que a través de este "modelito", Morena ha llevado a cabo actos anticipados de precampaña, obteniendo ventajas indebidas y vulnerando los principios de equidad y de certeza de los procesos electorales.

"Hoy nosotros estamos solicitando al Instituto Nacional Electoral que fije medidas cautelares para detener de forma indebida el proceso interno de Morena. Según la Constitución y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, las precampañas para poder aspirar a la Presidencia de la República inician la tercera semana de noviembre", argumentó.

"Eso quiere decir que las corcholatas presidenciales, siguiendo la orden de López Obrador, van a empezar a infringir la ley, ya lo vienen haciendo, por cierto, pero de manera totalmente cínica, van a empezar a infringir la ley a partir del 19 de junio, es decir, ellos van a violar la ley cuatro meses antes del inicio formal que marca la ley".

Los lineamientos aprobados por el Consejo Nacional de Morena el domingo pasado para la elección del Coordinador de Defensa de la Cuarta Transformación, que a la postre se convertiría en el candidato presidencial, establecen que los aspirantes tienen hasta el próximo 16 de junio para renunciar a sus cargos e inscribirse en el proceso interno y a partir del 19 de junio podrán iniciar sus recorridos por el País.

El representante perredista recordó que en 2022, impugnaron este esquema en los caso de Raúl Morón, Félix Salgado Macedonio y Rubén Rocha Moya, quienes fueron designados coordinadores estatales y posteriormente candidatos a los Gobiernos de Michoacán, Guerrero y Sinaloa, respectivamente.

No obstante, señaló, la autoridad electoral respondió que no tenían la certeza de que esos coordinadores efectivamente se convertirían en candidatos.

Después de los procesos electorales de 2022 y los del 4 de junio pasado en Coahuila y el Estado de México, agregó, existe la certeza de que quien resulte designado coordinador nacional se convertirá en el candidato presidencial de Morena, por lo que solicitó a la Comisión de Quejas reunirse de manera urgente para analizar el caso.

"Si no se toman cartas en el asunto, el INE quedaría en entredicho y quedaría como una instancia que no tendría capacidad legal ni moral de frenar un proselitismo desbordado, sin límites legales".

Sobre la reunión de este martes del Presidente Andrés Manuel López Obrador con los consejeros electorales en Palacio Nacional, Ávila dijo que en intercambios con ellos les manifestó la necesidad de que le expresaran al Mandatario federal que las intervenciones que realiza desde sus conferencias mañaneras en los procesos electorales es algo que puede vulnerar los principios de equidad, igualdad, transparencia y certeza de los procesos electorales.

"Ojalá que la reunión de hoy de los consejeros y las consejeras, de la presidenta Guadalupe Taddei, sirva para mostrarle al Presidente de la República todas las faltas graves que ha cometido y que ponen en entredicho la autoridad del Instituto Nacional Electoral", indicó.

El perredista confió en que, después del encuentro de hoy, el Presidente entienda de una vez por todas que los temas electorales no son de su incumbencia.

"Yo no quisiera, y lo digo por el bien de la República, que esta autoridad electoral fuera exhibida por el Presidente. ¿A qué me refiero? Que hoy se reúnan, que se toman la foto, que digan que van a respetar el marco constitucional y legal y que en unos días, conociendo al Presidente López Obrador, vuelva a violar la ley, la Constitución, siga opinando sobre temas electorales y que esta autoridad electoral no quiera aplicar la ley y que pueda quedar en entredicho", advirtió.