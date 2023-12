Pide PAN a MC no claudicar ante Morena; ve PRI berrinche

Ciudad de México.- Después de que Movimiento Ciudadano anunciara la ruptura del bloque de contención en el Senado, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, apremió a ese partido a no prestarse a los intereses de Morena para votar por una ministra "carnala", mientras que el PRI consideró que es un berrinche.

"El que se enoja pierde. Entiendo su frustración (del líder naranja, Dante Delgado), pero se prestaron al juego del presidente", afirmó Marko Cortés, dirigente del blanquiazul.

"A ver cómo votan en este intento de la terna de las ministras 'carnalas' de López Obrador. Nosotros hemos marcado claramente que estaremos en contra porque la propuesta viene mal de origen, con un claro sesgo y sumisión, cero autonomía. Entonces, habrá que ver cómo vota la bancada de MC. Esperar a que MC no claudique completamente", planteó en entrevista.

"Espero que por el bien del país MC no se preste a los intereses del presidente y de Morena. Yo sé que ya entrados en su desprestigio, tal vez ya no les importe más que digan que ahora hicieron un acuerdo en el Senado para sacar estos temas y voten juntos, pero de verdad, por el bien del país, francamente espero que no".

El dirigente opositor dijo que entendía que Dante Delgado "pertenece a esa vieja política".

"De toda la vida viene del PRI, pero ahora está haciéndole el trabajo sucio a Morena. Lo que veo es que están representando el peor reciclaje de político de lo más viejo y rancio", dijo.

"Yo esperaría que al menos por congruencia, por sostener la narrativa y poder decir que son de oposición, pues no se pongan a acordar estas materias. Particularmente es lo que más me preocupa a mí: las que tienen que ver con tareas directas y exclusivas del Senado, con los nombramientos de las ministras 'carnalas', de los magistrados de los tribunales electorales locales y donde hay algunos impresentables".

Cortés afirmó que Delgado y el gobernador Samuel García no hicieron el cálculo de lo que iba a significar la posibilidad de que éste tuviera que desistir de la candidatura presidencial.

"A la mera hora se echó para atrás, por toda la corrupción que seguramente tienen allí en Nuevo León. Se echó para atrás Samuel, porque ya la licencia la tenía para competir, sólo que no quiso que salieran todos los trapitos sucios, esa es la verdad", comentó.

"No es que le importe Nuevo León y que esté preocupado; es que le preocupaba que llegara alguien que pudiera sacar todos los trapitos sucios, toda la corrupción, lo que tiene su Gobierno. Se les invitó de muchas maneras a sumar, a construir, pero ya dieron muchas muestras, desde la pasada elección, de hacerle el trabajo sucio a Morena".

"Había una complicidad, solo que ahora fue absolutamente evidentemente y por eso es que seguramente están molestos, también López Obrador. El más molesto es López Obrador, por eso saluda que en el Senado la bancada de MC esté tomando esa decisión."

En tanto, Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, calificó como un "berrinchillo" de Dante Delgado el anuncio de que MC se salía del bloque de contención en el Senado, que ha impedido reformas constitucionales, propuestas por Morena.

Dijo que esa acción demuestra nuevamente cómo MC empieza a operar con Morena y que están al servicio de este partido.

"Ahora, como estamos en los tiempos electorales, como dicen: 'les ven los calzones siempre', y hoy se los dijimos, desde hace mucho tiempo, ocurrió lo que comenté con ustedes, que iban a ser empleados y lacayos de Morena estos de Movimiento Ciudadano, se quitaron la máscara.

"No hay reforma constitucional que pase, porque se necesita el Congreso y se necesita la Cámara Baja, y aquí MC son insignificantes, no tienen una presencia clara. Así que nosotros vamos caminando...", explicó.

Consideró que MC tome posiciones lamentables sobre futuras votaciones en el Congreso y condenó que Dante Delgado critique "la vieja política".

"Si alguien representa a la vieja política, lo más rancio de este país, pues es Dante, que ha sido promotor, porrista de toda la vida del presidente Andrés Manuel López Obrador y eso no lo digo yo, eso lo han señalado todos ustedes en los últimos 25 años", agregó.

Adelanta rechazo a reformas

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, descartó que su partido, PAN y PRD voten las reformas que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador contra el Poder Judicial, una reforma electoral y para ubicar a la Guardia Nacional en la Sedena.

Aseguró que con ellos no hay acuerdo alguno y que no darán los votos para lograr la mayoría calificada, que es requisito para las reformas constitucionales que se requieren.

Indicó que si hay los votos, serían de MC, porque ya empieza a operar "Fosforena".

Por la mañana, el presidente López Obrador dijo que adelantará la presentación de las iniciativas y aseguró que había un acuerdo con los grupos parlamentarios para aprobar que la Guardia Nacional no dependa de la Secretaría de Seguridad, sino de la Sedena,

En Cámara de Diputados se requieren 334 votos para lograr mayoría calificada, pero Morena, PT y PVEM tienen 273 legisladores, por lo que sumar los 28 de MC no es suficiente.

En tanto, en el Senado, Morena y aliados tienen 75 senadores y con 13 de MC alcanzan los 86 que se requieren de mayoría calificada para una reforma constitucional.

"Nosotros debemos estar atentos a todo lo que se presente en el Congreso de la Unión. Aquí se analiza, aquí se discute, aquí se debate y aquí se vota.

"Y para reformas constitucionales necesitan votos, simple y llanamente como dirían: 'lástima, Margarito', no tienen los votos, entonces eso no va a salir. Así de simple y sencillo, necesitan los votos", sentenció el dirigente priista en la Cámara de Diputados.