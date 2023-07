Pide PAN a INE suspender mañaneras ante desacato de AMLO

Ciudad de México.- Ante el constante desacato del presidente Andrés Manuel López Obrador a no entrometerse en asuntos electorales, el PAN demandó al INE suspender las conferencias mañaneras rumbo a la elección del 2024.

La representación panista ante el órgano electoral asegura que no se puede permitir que López Obrador vulnere la Constitución todos los días, al intentar incidir en la voluntad popular.

"Que tome las medidas cautelares idóneas, y suspenda de manera inmediata la transmisión de las conferencias matutinas, bajo la inminente reiteración de las conductas antijurídicas.

"Así como también bajo la figura de tutela preventiva y en cumplimiento a la medida cautelar ACQyD-INE-120/2023 se exija al Gobierno de la República se abstenga de utilizar los recursos del estado para realizar expresiones político electorales, encaminadas a influir en la competencia entre los partidos políticos", indica en su queja.

Ayer, en su conferencia mañanera, AMLO mostró encuestas en las que presume que su partido encabeza las preferencias rumbo a la elección de 2024.

Incluso, confió en que el INE y el Tribunal electoral no lo sancionen por no atender la orden de no hablar de asuntos electorales, pues en el último mes le han exigido guardar silencio en reiteradas ocasiones.

"El presidente y el Gobierno federal, en su conjunto, no pueden realizar una difusión de expresiones en espacio destinados a la difusión de propaganda gubernamental que tengan como fin el posicionar una postura político electoral, dado que es obvio advertir que se distorsiona el objetivo central de la propaganda gubernamental", añade.

Por su parte, el PRD también presentó otra queja por los mismos hechos, en los que recuerda a la autoridad que el mandatario federal ha caído en desacato en más de una ocasión.

Por ejemplo, indica, el 7 de julio, la Sala Especializada del Tribunal Electoral determinó "conducta indebida" del titular del Ejecutivo Federal por transgredir el 134 Constitucional.

"Una vez más haciendo uso del cargo que ostenta y haciendo uso indebido de recursos públicos, el presidente volvió a la carga y en una evidente trasgresión al principio de neutralidad, objetividad, equidad en la contienda", indicó.

El PRD pide a consejeros reflexionar sobre la conducta del tabasqueño, que incluso, acusa, viola tratados internacionales que ha firmado México sobre respeto a la democracia.

Con sus hechos, agrega, López Obrador atenta contra derechos humanos, libertades fundamentales, sujeción al Estado de Derecho, elecciones libres y justas y régimen plural de partidos.

Insiste que el propio tabasqueño impulsó las modificaciones al 134 constitucional para poner en marcha nuevo modelo de comunicación que "impida el uso del poder público para promover ambiciones personales de índole política".

"Es urgente que la autoridad electoral haga un llamado enérgico al titular del Poder Ejecutivo Federal para que se abstenga de pretender incidir en los comicios electorales, pero no sólo en los comicios, tiene la obligación irrestricta de conducirse con neutralidad en todo tiempo.

"Solicitamos se sancione al partido Morena, en virtud del indebido beneficio que recibe por parte del Ejecutivo Federal para la campaña presidencial, máxime que no se ha deslindado de manera oportuna del actuar del Ejecutivo", añade.