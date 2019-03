Pide Padierna lidiar con calificadoras

Ciudad de México— Mientras los senadores de Morena buscarán regular a las calificadoras, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, llamó al gobierno federal a lidiar con ellas y generar un diálogo para defender las decisiones de la nueva Administración.

Dijo que se debe explicar a las calificadoras los cambios que se han decidido en el nuevo Gobierno, a fin de lograr mejores notas en relación a la capacidad de pago de Pemex y Comisión Federal de Electricidad.

"Yo le haría esa sugerencia al secretario de Hacienda, que platiquen más con las tres calificadoras estadounidenses que son las que están en eso y que les expliquen todo el Plan de Negocios de Pemex, la Nueva Estrategia de Política Energética y el Plan Nacional de Desarrollo.

"Son tres documentos que estamos próximos a conocer, hasta ahorita solamente se han dado a conocer algunas medidas, pero hay todo un plan de negocios de las empresas", expuso.

Padierna Luna indicó que a las calificadoras no les ha gustado la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que se hayan suspendido las rondas petroleras y que se hayan suspendido las subastas eléctricas.

Dijo que se tomaron estas últimas medidas porque de lo contrario las empresas sí estarían desapareciendo.

Aseguró que no se tomaron las decisiones equivocadas con relación a las empresas, por el contrario, afirmó, fueron decisiones correctas inyectar más capital a las empresas y garantizar su capacidad de pago.

Mencionó que se debe recordar que las calificadoras tienen un enorme poder.

"Es un poder fáctico, pero es un poder y yo estoy haciendo un llamado a lidiar con ellas.

"Debemos mejorar nuestra comunicación con las calificadoras para que hagan un análisis objetivo, responsable, hacerles ver que no hay ningún riesgo en nuestro entorno económico; todo lo contrario, que las acciones que se están haciendo para las Empresas Productivas del Estado son para mejorar sus finanzas", expuso.

Aseguró que no hubo decisiones equivocadas en el Gobierno y que ya se ha cedido con las calificadoras, como fue suspender la discusión de la Ley General de Pemex, sobre los cambios al Gobierno Corporativo.

"Dimos una de las cosas que quería, y se lo dimos nosotros, aquí, la Cámara de Diputados. No querían que votáramos la ley de Pemex que, si le leo lo que dice esa ley, pues son medidas, la verdad, muy light, muy ligeras para que el director pueda tener voz y voto en el Consejo de Administración, no era para tanto, pero dijeron 'no, no voten esa ley' y aquí estamos, esperando que entiendan las buenas señales que estamos enviando y no hemos agendado la reforma ni a la ley de hidrocarburos ni la ley de Pemex".

"Vamos a esperar y esperemos que ellos también tengan una actitud objetiva, positiva y conozcan al nuevo Gobierno", subrayó.