Pide morenista a embajador de EU que frene a la derecha

Ciudad de México.- La senadora morenista Lucía Trasviña aprovechó la visita del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, para pedirle que intervenga y que evite que la derecha gane en junio próximo.

En su participación como parte del encuentro del diplomático con la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, la senadora morenista manifestó que el Gobierno de México no es socialista, sino humanista y eso beneficia a los Estados Unidos.

"Entonces sí le pedimos, apóyenos, porque no queremos que la ultraderecha venga y nos enfrente con difamaciones y calumnias, y no queremos que grupos de Estados Unidos sean los financieros de la ultraderecha y sean los protectores de la delincuencia organizada.

"Somos vecinos y lo que nos impacta a nosotros, les impacta a ustedes, como el tráfico de armas", expresó la legisladora.

En respuesta, el embajador Ken Salazar aseguró que no intervendrá en el proceso electoral en curso. De hecho, dijo que no se debía permitir que la política divida a las dos naciones.

"Importantísimo que la política, que a veces nos quiere dividir, que no la dejemos tener éxito. El diálogo siempre es importante. Yo, como el embajador de los Estados Unidos, no me meto en la política de México.

"Yo no voy a votar en esta elección, pero importantísimo que tengamos diálogo y la fuerte relación como la hemos tenido con el presidente López Obrador", sostuvo el diplomático estadounidense.

En entrevista, el embajador Ken Salazar reconoció que 70 por ciento de las armas que entran a México provienen de Estados Unidos.

"70 por ciento de las armas que vienen acá, a México, vienen de Estados Unidos, y la ley en los Estados Unidos (permite) a quien quiera comprar un arma de alto calibre, que la pueda comprar, pero lo que es contra la ley, es transportar esas armas a México", acotó.

El diplomático aseguró que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quisiera hacer más para enviar el tráfico de armas a México, en la lógica de que está contra la manufactura de las armas.

Según dijo, "la seguridad es un tema de muchísima importancia entre EU y México.. Es uno de los temas más importantes para una democracia, por eso lo trabajamos tanto en temas como el fentanilo".