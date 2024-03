Pide Morena reunión con directivos de X, TikTok y Meta

Ciudad de México.- Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, informó que solicitó una reunión con los directivos de las redes sociales X, TikTok y Meta (Facebook, Instagram y Threads) para entregarles las pruebas de los supuestos bots que, según aseguró, sólo operan a favor de la candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez.

"Estas plataformas se han convertido en un instrumento de manipulación, cosa que no debe permitirse. Ya decíamos, una cosa es la libertad de expresión, que la gente tenga un vehículo para la comunicación libre y sin censura de sus ideas. Y otra cosa es que haya una estrategia de guerra sucia pagada con cuentas artificiales, con robots, con troll centers, para tratar de desinformar a la población", aseguró.

Delgado presentó en conferencia de prensa las cartas que dijo haber enviado a los directivos regionales de las empresas internacionales, en la que expone su queja.

"En las últimas semanas hemos sido testigos de un aumento significativo de la toxicidad del discurso de odio y de intentos burdos de manipulación en su plataforma, promovidos principalmente por cuentas falsas tipo bot que, además, con una injerencia internacional, buscan ensuciar el proceso electoral de nuestro país, cuyas tendencias favorecen ampliamente a la candidata de nuestro movimiento", expresó al leer la carta.

"Nos dirigimos a ustedes para solicitar atentamente que se investigue y se detengan estas prácticas de guerra sucia que afectan los derechos políticos de las y los mexicanos, que votaremos el próximo 2 de junio. Por lo anterior, en el marco de la defensa de un discurso libre, real y democrático, proponemos sostener una reunión con ustedes con el objetivo de exponerles las distintas pruebas que hemos recopilado, así como analizar las posibles rutas a seguir para impedir que los derechos digitales de las y los mexicanos sigan vulnerados", agregó.

En su segunda conferencia de la semana, donde presumió la ventaja de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, y los logros del gobierno Federal, Delgado insistió en que la oposición es la única que realiza una guerra sucia en internet con bots, encuestas falsas y medios afines.

"Las cuentas que promueven sus hashtags son las mismas cuentas que promueven los hashtags de ataque a nuestra candidata o a nuestro presidente, pero ya no es un descubrimiento, ya lo hacen con todo el cinismo", dijo.

El dirigente morenista no precisó qué repuesta les gustaría obtener, más allá de la reunión.

"No regular, lo que estamos pidiendo está aquí muy evidente, o sea, se trata de (que sea una) comunicación entre seres humanos, no entre robots pagados que generan tendencias para tratar de influir. Cuando este señor (Elon) Musk compró la red Twitter y le llamó a X, dijo que uno de los objetivos era que no hubiera cuentas falsas, aquí hay una gran tendencia de cuentas falsas y de lo que generan no pasa nada", respondió.

Rechaza denuncias de Puebla contra Mier Delgado rechazó las denuncias del comité estatal de Morena contra el líder de los diputados federales de ese partido, Ignacio Mier, de que promueve la división debido al reparto de candidaturas.

"(Mier) no promueve que la gente se queje, se promueve que exija el derecho a la participación como haría cualquier militante. Eso no significa que sea un llamado a la división", aseguró Delgado sobre la denuncia que hizo ayer la presidenta de Morena en Puebla, Olga Lucía Romero, quien fue respaldada por los dirigentes estatales del PVEM, Fuerza por México, PT y Nueva Alianza, quienes van en coalición.

"Hacemos un extrañamiento enérgico por su conducta que promueve la división, en un proceso en que las designaciones son responsabilidad de la Comisión Nacional de Elecciones. En sus declaraciones vertidas en el municipio de Ajalpan, durante una reunión con los militantes, (Mier) conminó a protestar y mostrar inconformidad, al asegurar: 'no debemos permitir injusticias si queremos realmente hacerle caso a la voz y a la voluntad del pueblo'", aseguraron los dirigentes estatales.