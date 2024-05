Pide Morena a 'Marea Rosa' respetar, no acusar, a la CNTE

Ciudad de México.- El dirigente nacional de Morena pidió que los asistentes a la concentración de la "Marea Rosa" deben mostrar respeto a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en lugar de acusarla.

Mario Delgado, líder del partido guinda, dijo que ni siquiera está claro si los docentes mantendrán el plantón hasta el domingo, día de la movilización, o lo retirarán antes.

"Otra vez, la derecha clasista, racista, son los que persiguieron a los maestros porque no entienden al magisterio, entonces cómo se atreven, es un acto de irresponsabilidad por parte de la derecha decir que los maestros están siendo comparsas del Gobierno para obstaculizar su marcha", sostuvo.

"Es una irresponsabilidad de ellos porque no sabemos si se van a quedar o no para el domingo, pero deberían manifestar un poco de respeto hacia el magisterio. No sé si Claudio X. González va ir a visitar ese plantón, cuando él fue el ideólogo de una reforma persecutoria en contra de los maestros".

"Cuando menos deberían manifestarles respeto en lugar de estarlos acusando de otra cosa", recalcó.

El 15 de mayo, Día del Maestro, una representación de la CNTE instaló casas de campaña en la plancha del Zócalo capitalino, donde la "Marea Rosa" realizará una concentración masiva el próximo domingo.

Sobre las demandas de la CNTE y sus diferencias con el Ejecutivo federal, Delgado afirmó que ha habido un esfuerzo extraordinario del presidente Andrés Manuel López Obrador para reconocer a los maestros a través de basificación y aumento salarial.

"Sí, ellos (CNTE) son muy exigentes, ellos siempre tienen demandas justas, la mayoría de ellas, y tienen un presidente muy sensible, este presidente es el presidente de los maestros, no habían tenido los maestros un presidente aliado de esa manera tan clara", afirmó.

"Hay muchos años de agravio que han sufrido la coordinadora, los maestros, gobiernos tras gobiernos nos engañaban. Se le dio la vuelta por completo a la mal llamada reforma educativa".

'No tienen que andar simulando'

Asimismo, el dirigente nacional morenista reiteró que la movilización es a favor del PRI y el PAN, por lo que llamó a los asistentes a no simular poniéndose prendas rosas encima de una playera de esos partidos.

En conferencia de prensa, Delgado afirmó que el movimiento de la "Marea rosa" salió del clóset al apoyar abiertamente a la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, a quien que volvió a acusar de corrupción.

"Entonces, otra vez a la gente, que no se deje engañar, los que quieren ir marchar para apoyar al PRI y al PAN el domingo, adelante, que lo hagan, están en su libertad, además de vestirse del color que quieran", dijo.

"Ya no tienen que andar simulando, poniéndose una playera rosa por encima y abajo trayendo la playera del PRI y el PAN, entonces, mejor que lo hagan con honestidad, que lo hagan con transparencia, es una marcha del PRI, es una marcha del PAN".

"Es muestra de la desesperación, (...) están descompuestos ya, salieron del clóset, de la 'Marea Rosa', fíjense la contradicción, es que tiene pues mucha ingenuidad, para no llamarle de otra manera".

En respuesta a una publicación de Claudio X. González en la que el empresario sostuvo que la 'Marea Rosa' no puede ser neutral y que apoyar a Gálvez o al Frente no los hace panistas o perredistas, Delgado dijo que eso falso.

"Pues los hace priistas rosados, panistas rosados o perredistas rosados, pero si votan por el PRI y por el PAN, prianistas se quedan. Ninguna sociedad civil (impulsa la movilización), no es orgánico, es totalmente del PRIAN", enfatizó.

Reiteró sus acusaciones contra el Instituto Nacional Electoral (INE), al afirmar que el árbitro electoral no ve ni escucha la "guerra sucia" contra su candidata, Claudia Sheinbaum, porque, dijo, actúa en complicidad con la "derecha".

Delgado también advirtió un posible involucramiento "gravísimo" de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, en el proceso electoral, por lo que pidió a la ministra que no "meta las manos".

"La presidenta de la Corte debería ser ajena a todo el proceso político, entonces ahora quiere convertir a la sede de la Suprema Corte en la casa rosada. Le pedimos que no meta las manos en el proceso electoral", expresó.

'No queremos dar margen a impugnar elección'

En otro tema, el presidente nacional de Morena confirmó que durante el cierre de campaña de Sheinbaum en el Zócalo, el próximo miércoles 29 de mayo, la candidata llamará a no confiarse en la elección para no dar margen a la "derecha" para impugnar los comicios.

"Va ser un evento masivo, va ser una gran fiesta por la democracia, vamos a cerrar ese día con un mensaje muy importante de la Doctora Sheinbaum a todo el país a que no nos confiemos".

"A que salgamos a votar de manera masiva, a que no le demos margen a la derecha de impugnar la elección, tratar de llevarla a los tribunales, de tratar de ganar en la mesa lo que no van a ganar en las urnas, el antídoto contra cualquier trampa de la derecha es el voto masivo".

A pesar del asesinato de candidatos y políticos durante el proceso electoral, Delgado afirmó que es evidente que hay condiciones para que los comicios se desarrollen de manera pacífica en todo el país.

"Ellos se saben perdidos, ellos van a tratar de buscar la nulidad de la elección por todos los medios con distintos pretextos, entonces el llamado es a salir a votar el 2 de junio de manera masiva (...) para consumar la victoria", añadió.

Delgado adelantó que, de ganar el 2 de junio, el festejo de Sheinbaum será la noche de ese mismo día en el Zócalo de la Capital del país, tal y como lo hizo López Obrador en 2018.