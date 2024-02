Pide Monreal madurez para aceptar resultados de tómbola

Ciudad de México.- Ricardo Monreal, candidato plurinominal de Morena a la Cámara de Diputados, se pronunció porque, con madurez, todos quienes aspiran a un cargo de elección popular acepten los resultados de las encuestas de su partido y de la tómbola.

En entrevista en el marco de su registro, dijo que es normal que la designación de candidaturas genere sobresaltos, impugnaciones e inconformidades.

No obstante, demandó madurez a sus correligionarios.

"Yo deseo que todo salga bien. La parte más difícil de todos los partidos es la selección de candidatos, y es para mí la columna vertebral, el sistema nervioso de todo el sistema de partidos. Siempre hay sobresaltos, impugnaciones, inconformidades, porque no todos los que se inscriben salen candidatos, pero yo deseo que, con madurez, todos aceptemos los resultados que han dado las encuestas y, en otros casos, el azar, desde las tómbolas", expresó.

A pregunta expresa sobre la publicación del periódico The New York Times, que señala que Estados Unidos revisó vínculos de aliados del presidente Andrés Manuel López Obrador con cárteles en 2018, Monreal sostuvo que no hay que darle importancia a un periódico que hace pública información tergiversada.

Afirmó que la publicación se inscribe en el marco de una guerra sucia en contra del mandatario federal y de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

"Yo no le daría tanta importancia, es un periódico igual que cualquier otro, donde tiene esa información o donde están tratando de sacar a la luz pública información tergiversada. Yo no creo sea serio, más bien, se inscribe en toda esta campaña de guerra sucia, toda esta estrategia de descalificación contra el presidente, contra Morena y contra la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum", afirmó.

Reconoció que ha sido testigo de muchos procesos electores y, en ninguno de ellos, el presidente de la República había sido tan atacado como ahora.

"Esta es la primera ocasión en la que el presidente de la República se ve tan atacado, es una campaña mediática impresionante contra él", aseguró.