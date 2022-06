Pide Miss mexicana ayuda para salir de Ecuador por conflicto civil

Ciudad de México.— Fernanda Sandoval, una joven que representaría a México en un certamen de belleza en Ecuador, quedó atrapada junto con su madre en el país sudamericano en medio de un conflicto civil que paralizó transporte y suministros, por lo que piden ayuda para volver al país.

Las mexicanas informaron que han solicitado ayuda a la Embajada de México, pero la sede diplomática les pide trasladarse a Quito, a 87 kilómetros caminando de donde se encuentran, para poder ayudarlas.

Además, acusaron que les prometieron hacerles llegar comida, pues todos los establecimientos de alimentos se encuentran cerrados, pero hasta el momento no han recibido víveres tras dos días varadas en Otavalo.

Alejandra Sandoval, hermana de la joven originaria de Zacatecas, dijo a Reforma que tras ganar un certamen nacional en Guaymas, Sonora, llamado Miss Fire World, Fernanda recibió pases para acudir a la siguiente fase del concurso en Ibarra, a 20 kilómetros de donde se encuentran refugiadas.

"No nos han dicho nada aquí ni allá, y si logran moverse a Quito aún estaría en veremos porque también están cancelando los vuelos, no hay dónde retirar dinero, no hay comida", narró.

El viaje lo iniciaron el pasado 15 de junio, cuando abordaron un avión en Zacatecas con destino a Quito, sin embargo, al llegar, los organizadores no les explicaron que el país se encontraba en un paro nacional iniciado dos días antes.

Los inconformes son indígenas, trabajadores y estudiantes ecuatorianos que exigen al Gobierno de Guillermo Lasso, entre otras cosas, reformas sociales y económicas, al vivir el país una situación agravada por la inflación y el desempleo, por lo que autoridades declararon un toque de queda.

Tras su arribo el pasado miércoles, personal les indicó a las mexicanas y a otras dos costarricenses que viajarían a Ibarra en varios vehículos ante los bloqueos, sin embargo, tuvieron que caminar muchas horas con el equipaje entre bloqueos con personas armadas.

Debido a las condiciones del viaje, la madre de Fernanda, una mujer de 59 años con diabetes, decidió desistir en Otavalo y solicitar ayuda desde ahí para volver, sin embargo, sus peticiones han sido ignoradas en Ecuador, así como las de sus familiares en México.

"En lo poco que hemos podido hablar nos dicen que todo está tomado, las personas andan armadas y todo el pueblo debe hacer caso a lo que se les diga, si no, se les corta el suministro de agua y luz, si no obedecen se quedan sin servicios", contó Alejandra Sandoval.

Las personas que las resguardan les dan un té para desayunar, y arroz con pollo como segunda y última comida, por lo que temen que se complique el padecimiento de su madre.

Alejandra pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores su intervención por sus dos familiares lo más pronto posible.