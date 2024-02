Pide Ministro amagado con juicio alejar al PJ de la política

Ciudad de México.- El Ministro Alberto Pérez Dayán, a quien Morena pidió llevar a juicio político, urgió alejar al Poder Judicial de la política, ya que militancia y judicatura no son afines.

"La esencia misma de la magistraturas es muy distinta de la función social que ejerce el representante político. Hay que alejar al Poder Judicial de la política y no arrojarlo al fondo de ella para que no resulte en un juego de las pasiones. Agrego yo: militancia y judicatura no son afines", afirmó durante la ceremonia del 107 Aniversario de la Constitución.

Esta mañana, desde Querétaro, el Ministro dijo que ninguno de los Poderes de la Unión es más democrático que el otro y aseguró que el Poder Judicial siempre invalidará cualquier acto que no respete a la Constitución.

"Es precisamente la Constitución federal, esta que ahora conmemoramos, la que da a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las facultades suficientes para invalidar cualquier acto que no la respete, independientemente de la fuente de la que provenga, electa o no electa, sin distinción alguna.

"Bajo estas ideas debemos coincidir todos, considerando que los tres Poderes de la Unión y sus integrantes, cualquiera que sea su origen, son democráticos al surgir precisamente del propio estamento constitucional; aquí ninguno es más democrático que el otro", aseveró durante la ceremonia del 107 Aniversario de la Constitución.

Este lunes, día en que el Presidente Andrés Manuel López Obrador enviará un paquete de reformas constitucionales, el Ministro pidió no olvidar que nadie está por encima de la Carta Magna.

"La Constitución es una ley fundamental y así debe ser considerada por los jueces, escribió Alexander Hamilton en 1788. El Poder Judicial tiene perfectamente claras esas palabras, y entiende que por encima de la Constitución no hay poder alguno, nada ni nadie, no permitamos que esto se olvide o se confunda", manifestó.

Alberto Pérez Dayán dijo que las sentencias del Poder Judicial son actos democráticos que defienden al pueblo y sería muy doloroso que esto se deje pasar.

"Cada sentencia del Poder Judicial, que obliga a quienes no cumplen con el mandato de la Constitución o de la ley a realizar lo que estas prescriben, representa un acto democrático que honra la confianza popular en el depositado.

"En otras palabras: hacer cumplir la ley es uno de los actos democráticos más genuinos del servicio público. Defender a la Constitución es defender al pueblo mismo, aunque no siempre se quiera atender así; duele escucharlo -lo sé- pero más doloroso sería dejarlo pasar", añadió.

Envía PJ a ceremonia a Ministro amagado con juicio político

El Ministro Alberto Pérez Dayán, a quien Morena pretende llevar a juicio político, acudió en representación del Poder Judicial a la ceremonia del 107 aniversario de la Constitución.

Al evento asistieron representantes de los Tres Poderes de la Unión, sin la presencia del Presidente López Obrador.

Es la primera ocasión, en la historia reciente, que el Jefe del Ejecutivo no acude a la ceremonia oficial, que se realiza en el Teatro de la República, en Querétaro.

En su representación, el Mandatario federal envió a la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, por lo que se trata de la primera ceremonia encabezada por una mujer.

Al evento no acudió tampoco la presidenta de la Corte, Norma Piña, y en su lugar acudió Pérez Dayán.

En la semana, legisladores de Morena pidieron un juicio político al Ministro Pérez Dayán por haber dado el "voto de calidad" para que la ley eléctrica de AMLO fuera invalidada.

Durante una mañanera, el mismo Presidente López Obrador dijo que interpondría un recurso con el argumento de que Pérez Dayán, presidente de la Segunda Sala que emitió el fallo, no tiene facultades para duplicar su opinión, a través del "voto de calidad".

"Sí se puede hacer (impugnar la decisión de la Corte), hay un término. El problema es ese: es juez y parte, se puede acudir. Incluso, hoy en la mañana, me mandó el Licenciado Bartlett un planteamiento acerca de eso, él plantea que no es posible si hay un empate, imagínense dos ministros borran, desconocen, cancelan una ley, dos", dijo.

"Claro, se va impugnar, pero eso demuestra el entreguismo del Poder Judicial. Por eso urge limpiar al Poder Judicial, se va tener esa oportunidad porque vienen elecciones para reformar al Poder Judicial y que ese poder esté al servicio del pueblo, no de un grupo minoritario, al servicio de una oligarquía, de una minoría rapaz".

En la conmemoración de este día participaron los representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como el Gobernador de Querétaro, el anfitrión Mauricio Kuri, y el resto de mandatarios estatales del País.

También estuvieron presentes funcionarios de la Fiscalía General de la República, órganos autónomos y otras instituciones federales, estatales y municipales.