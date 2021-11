Pide Mier comparecencia de empresarios por reforma eléctrica

Ciudad de México— El coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, consideró que los dueños de las empresas generadoras de energía deberán acudir al Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica, de la misma manera que empresarios de Estados Unidos han comparecido ante legisladores de ese país.

Mier afirmó que la prioridad de Morena es que los primeros en acudir al proceso de consulta sean los dueños y altos ejecutivos y directivos de las empresas generadoras de energía, para debatir con ellos cómo les afectaría la reforma y ver si es cierto que se violaría el T-MEC.

"Invitamos a los dueños, a los altos ejecutivos, directivos de las empresas generadoras de energía, para que acudan. Son a los primeros que vamos a llamar, que acudan, como lo ha hecho Zuckerberg en el Senado de los Estados Unidos, como lo hizo, el primero fue Howard Hughes", expuso el legislador.

Los empresarios, dijo, serán invitados para que demuestren ante los mexicanos que la reforma eléctrica les afecta.

"Vamos a pedirle a los propietarios que vengan a comparecer y que nos digan, de cara a los mexicanos, si lo que estamos planteando como reforma de la industria eléctrica contraviene lo que establece el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá", expresó en entrevista.

"Que digan sí contraviene la libre competencia, si es cierto que no pretendemos, como va a ser, mejorar la calidad de la energía eléctrica, que sea limpia, que sea barata, que haya transición energética en México, que no haya un quebranto de más de 450 mil millones de pesos, que le cuesta a todos los mexicanos, que haya piso parejo para el uso doméstico, para el uso comercial; que no haya tiendas de conveniencia que pagan menos de lo que paga una carnicería, una tienda, la casa de la comadre".

El coordinador aseguró que la propuesta sí contempla la libre competencia y que haya respeto a las inversiones.

También negó que sea un triunfo de la Oposición la decisión de los legisladores del bloque mayoritario de considerar la aprobación de la reforma hasta abril de 2022.

Sin tener los votos necesarios para sacar adelante la iniciativa eléctrica propuesta por el Ejecutivo federal, Mier afirmó que es normal que los partidos de Oposición festejen, pero aclaró que eso no los va a distraer.

"No es ningún triunfo de la Oposición", dijo, luego que el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez; y los dirigentes del PRD y PAN, Jesús Zambrano y Marko Cortés, festejaron que Morena considere aplazar la discusión de la reforma, debido a que no tiene los votos para garantizar la mayoría calificada que exige una reforma constitucional.

Mier insistió en que el plan de aprobar la reforma se mantiene y que harán lo posible por sacarla en diciembre y, sino, admitió como una más de sus opciones, un periodo extraordinario el próximo año.

El morenista sostuvo que la ruta es tener la reforma aprobada y hacer la declaratoria de constitucionalidad a mediados de abril, luego de recibir los votos de 17 Congresos locales.

El diputado federal incluyó al Senado, donde también hay una negativa del bloque opositor y el coordinador morenista Ricardo Monreal se ha pronunciado por hacer cambios al texto para que sea aprobado.

"No, no es ningún triunfo. Seguimos en los tiempos. Mañana sesionan las Comisiones Unidas para definir el formato para el Parlamento Abierto", insistió.

"Es una estrategia política de la Oposición, eso lo entiendo, no me asusta, es normal. Nosotros no nos distraemos en eso. Nosotros tenemos el compromiso que a más tardar el 15 de abril esté concluido el proceso de reforma eléctrica, con la participación de los congresos de los estados".